Μια εντυπωσιακή ανατροπή διαφαίνεται στην πολύκροτη υπόθεση του Λουίτζι Μαντζιόνε, του 28χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2024.



Ο Μαντζιόνε αναμένεται την Παρασκευή να δηλώσει ένοχος στην ομοσπονδιακή υπόθεση που τον αφορά, σύμφωνα με τους «New York Times», οι οποίοι επικαλούνται δύο ανθρώπους με γνώση των εξελίξεων. Την πληροφορία μετέδωσε και το Reuters.



Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέχρι σήμερα ο 28χρονος είχε δηλώσει αθώος τόσο στην ομοσπονδιακή όσο και στην ξεχωριστή πολιτειακή υπόθεση. Ωστόσο, μια ενδεχόμενη παραδοχή ενοχής δεν θα αφορά την πολιτειακή κατηγορία της δολοφονίας, η δίκη για την οποία έχει προγραμματιστεί να αρχίσει τον Σεπτέμβριο.

Έκτακτη εμφάνιση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο

Ο Μαντζιόνε αναμένεται να εμφανιστεί την Παρασκευή 14 Αυγούστου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.



Το ABC News μετέδωσε ότι συζητήσεις για ενδεχόμενη παραδοχή ενοχής είχαν πραγματοποιηθεί και πριν από ακρόαση τον Ιούνιο, χωρίς τότε να επιτευχθεί συμφωνία. Ούτε η εισαγγελία ούτε οι συνήγοροι του Μαντζιόνε έχουν αποκαλύψει επισήμως τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας.

Ακόμη και εάν ο 28χρονος δηλώσει ένοχος, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται αυτομάτως: η ομοσπονδιακή δικαστής Μάργκαρετ Γκάρνετ θα πρέπει να αποδεχθεί την παραδοχή ενοχής.

Οι κατηγορίες που έχουν απομείνει

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε αρχικά ασκήσει εναντίον του Μαντζιόνε κατηγορίες για φόνο με χρήση πυροβόλου όπλου, δύο αδικήματα stalking που οδήγησαν σε θάνατο και χρήση όπλου με σιγαστήρα σε έγκλημα βίας. Η αρχική ομοσπονδιακή δίωξη προέβλεπε ακόμη και τη δυνατότητα επιβολής της θανατικής ποινής.

Τον Ιανουάριο του 2026, όμως, η δικαστής Γκάρνετ απέρριψε τις ομοσπονδιακές κατηγορίες για φόνο και όπλα για νομικούς λόγους, με αποτέλεσμα η θανατική ποινή να βγει από το τραπέζι. Παρέμειναν οι κατηγορίες για stalking, οι οποίες μπορούν, σύμφωνα με το Reuters, να επισύρουν ακόμη και ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Ο Μαντζιόνε είχε δηλώσει αθώος στις ομοσπονδιακές κατηγορίες τον Απρίλιο του 2025. Η ομοσπονδιακή δίκη είχε προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027.

Το «χαρτί» που μπορεί να μπλοκάρει τη δίκη για φόνο

Η μεγάλη μάχη, ωστόσο, ενδέχεται να αρχίσει αμέσως μετά από μια πιθανή παραδοχή ενοχής.Η πολιτειακή δίκη του Μαντζιόνε για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου ενώπιον του δικαστή Γκρέγκορι Κάρο στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο 28χρονος έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες για φόνο, όπλα και πλαστογραφία.



Εφόσον δηλώσει ένοχος στην ομοσπονδιακή υπόθεση, οι δικηγόροι του αναμένεται να επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν την αρχή του «double jeopardy», δηλαδή την προστασία από δεύτερη δίωξη για την ίδια πράξη, ώστε να ζητήσουν την απόρριψη της πολιτειακής κατηγορίας για φόνο. Το ζήτημα είναι νομικά περίπλοκο. Το ομοσπονδιακό κράτος και η Πολιτεία της Νέας Υόρκης θεωρούνται διαφορετικές κυρίαρχες δικαιοδοσίες, κάτι που γενικά επιτρέπει παράλληλες διώξεις. Η νομοθεσία της Νέας Υόρκης, ωστόσο, παρέχει σε ορισμένες περιπτώσεις ευρύτερη προστασία όταν δύο διώξεις βασίζονται στην ίδια πράξη.

Η εισαγγελία του Μανχάταν ετοιμάζεται να αντιδράσει

Η εισαγγελία του Μανχάταν, υπό τον Άλβιν Μπραγκ, αναμένεται να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε προσπάθεια ακύρωσης της δίκης για φόνο.



Σύμφωνα με το Reuters, οι πολιτειακοί εισαγγελείς θα υποστηρίξουν ότι η κατηγορία της δολοφονίας είναι νομικά διαφορετική από τις ομοσπονδιακές κατηγορίες για stalking. Εάν μία από τις δύο πλευρές χάσει τη σχετική δικαστική μάχη, θεωρείται πιθανή μια επείγουσα έφεση, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη και την ημερομηνία έναρξης της δίκης του Σεπτεμβρίου. Η εισαγγελία έχει μάλιστα αφήσει να εννοηθεί ότι, εάν μια ομοσπονδιακή συμφωνία απειλήσει να ανατρέψει την πολιτειακή δίωξη, μπορεί να ενημερώσει την ομοσπονδιακή δικαστή για τις συνέπειες και να ζητήσει να ληφθεί υπόψη και η θέση της οικογένειας του Μπράιαν Τόμσον.

Η δολοφονία που προκάλεσε σοκ στις ΗΠΑ

Ο Μπράιαν Τόμσον πυροβολήθηκε θανάσιμα νωρίς το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου 2024, έξω από ξενοδοχείο στο Μίντταουν του Μανχάταν, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί επενδυτικό συνέδριο της εταιρείας.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δράστης είχε φτάσει στη Νέα Υόρκη περισσότερο από μία εβδομάδα νωρίτερα και είχε παρακολουθήσει την περιοχή γύρω από το ξενοδοχείο και τον χώρο του συνεδρίου. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Τόμσον πυροβολήθηκε από πίσω με πιστόλι των 9 χιλιοστών που έφερε αυτοσχέδιο σιγαστήρα. Ο Μαντζιόνε αρνείται την ενοχή του στην πολιτειακή υπόθεση και η υπεράσπισή του δεν έχει παραδεχθεί ότι ήταν ο άνθρωπος που πυροβόλησε.



Ύστερα από ανθρωποκυνηγητό πέντε ημερών, ο Μαντζιόνε συνελήφθη σε εστιατόριο στην Αλτούνα της Πενσιλβάνια, αφού εργαζόμενος τον αναγνώρισε. Η δολοφονία καταδικάστηκε ευρέως από την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα εγκλήματα των τελευταίων ετών, καθώς η υπόθεση συνδέθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την οργή πολλών Αμερικανών για το κόστος και τις πρακτικές του συστήματος ιδιωτικής ασφάλισης υγείας.

