Την 6η θέση πήρε η Κατερίνα Στεφανίδη στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, στο Μπέρμιγχαμ, κάνοντας την καλύτερη φετινή της επίδοση με άλμα στα 4,60μ.

Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια όλων των εποχών, με χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ήταν παρούσα στα 36 της χρόνια σε ακόμη έναν τελικό και προσπάθησε για το καλύτερο δυνατό, το οποίο ήταν τελικά η 6η θέση.

Η Στεφανίδη άρχισε τις προσπάθειές της από τα 4,30μ. και το πέρασε με άνεση, ενώ δεν δυσκολεύτηκε ούτε στο επόμενο άλμα της, το οποίο ήταν στα 4,45μ.

Τα πρώτα… ζόρια ήρθαν στα 4,60μ., καθώς δεν τα κατάφερε στις πρώτες δύο προσπάθειές της, το πέρασε όμως με την τρίτη, πραγματοποιώντας την καλύτερή της επίδοση για το 2026.

Έτσι, παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι ενός μεταλλίου, αν και ήξερε ότι οι πιθανότητες δεν ήταν υπέρ της. Το πάλεψε όσο μπορούσε όμως και τελικά αυτό που κατάφερε ήταν να πάρει την 6η θέση, καθώς δεν ξεπέρασε τα 4,70μ.