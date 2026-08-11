Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε τη Δευτέρα τις θέσεις του για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, δημοσιεύοντας ένα εκτενές δοκίμιο περισσότερων από 6.000 λέξεων, στο οποίο ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο η Meta σκοπεύει να αναπτύξει την τεχνολογία τα επόμενα χρόνια. Το κείμενο, με τίτλο «Το μέλλον είναι για όλους» («The Future is for Everyone»), δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα που η Meta παρουσίασε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, το Muse Glimmer, το οποίο φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί τα προϊόντα των Anthropic και OpenAI.

Στο δοκίμιό του, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta αναφέρθηκε σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, από τα κέντρα δεδομένων, την κυβερνητική ρύθμιση και την κυβερνοασφάλεια έως τη δημιουργία βιολογικών όπλων, τις ανατροπές στην αγορά εργασίας και τις δυνατότητες κρατικής παρακολούθησης. Κεντρικό στοιχείο του κειμένου ήταν η ουτοπική εικόνα που παρουσίασε για την τεχνητή νοημοσύνη ως μια εξατομικευμένη «υπερνοημοσύνη» («superintelligence»), όρο που χρησιμοποίησε 60 φορές.

«Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ίδια η υπερνοημοσύνη ή μια μικρή ομάδα ειδικών που την ελέγχει θα πρέπει να αποφασίζει τι είναι καλύτερο για την ανθρωπότητα. Εμείς διαφωνούμε», έγραψε ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Η μάχη για τα μοντέλα ανοιχτού κώδικα

Βασικό σημείο της τοποθέτησης του Ζούκερμπεργκ ήταν η υπεράσπιση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτών βαρών, τα οποία μπορούν να κατεβαίνουν δωρεάν, όπως αυτά που αναπτύσσει η Meta, αλλά και η αντίθεσή του στην αυστηρή κυβερνητική ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η θέση αυτή διαφοροποιεί τον Ζούκερμπεργκ και τη Meta από ηγέτες του κλάδου, όπως η OpenAI και η Anthropic, οι οποίες έχουν υποστηρίξει ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανοιχτού κώδικα μπορεί να είναι επικίνδυνη. Τα δύο κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης έχουν κυκλοφορήσει ιδιόκτητα προϊόντα και έχουν υποστηρίξει ότι τα πλέον προηγμένα μοντέλα θα πρέπει να παραμένουν υπό αυστηρό έλεγχο των εταιρειών που τα αναπτύσσουν.

Η παρέμβαση του Ζούκερμπεργκ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία στη Silicon Valley βρίσκεται σε εξέλιξη έντονη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτής της αντιπαράθεσης έχει δημιουργηθεί ένα μυστικό πλαίσιο του Λευκού Οίκου για τη δοκιμή νέων μοντέλων, ενώ συνεχίζεται και η συζήτηση για το ενδεχόμενο περιορισμού της χρήσης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα που έχουν αναπτυχθεί στην Κίνα.

Καθώς οι Anthropic και OpenAI έχουν ενισχύσει τη θέση τους στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, ανταγωνιστές όπως η Meta εμφανίζονται επίσης επιφυλακτικοί απέναντι στην κυριαρχία τους και επιδιώκουν να παρουσιάσουν τα δικά τους ανοιχτά μοντέλα ως εναλλακτική επιλογή.

Ο Ζούκερμπεργκ παρουσίασε την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτών βαρών από τη Meta ως μια πιο δημοκρατική εκδοχή της τεχνολογίας, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει μια «ισορροπία δυνάμεων» μεταξύ των χρηστών, είτε πρόκειται για κράτη, είτε για επιχειρήσεις είτε για μεμονωμένα άτομα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ίδιοι οι χρήστες θα πρέπει να αποφασίζουν ποιες «αξίες» θα έχει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, αντί αυτές να καθορίζονται από μια εταιρεία μέσω αυστηρών περιορισμών και προκαθορισμένων πεποιθήσεων.

«Εάν η δύναμη της υπερνοημοσύνης βρίσκεται στα χέρια ενός μικρού αριθμού ατόμων, επιχειρήσεων, κυβερνήσεων ή της ίδιας της τεχνητής νοημοσύνης, τότε αυτό φυσικά θα οδηγήσει σε αποτελέσματα που είναι λιγότερο ευνοϊκά για όλους τους υπόλοιπους», έγραψε.

Κέντρα δεδομένων και επενδύσεις στις τοπικές κοινωνίες

Ο Ζάκερμπεργκ τάχθηκε επίσης υπέρ της επιτάχυνσης της ανάπτυξης των υποδομών που απαιτούνται για την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων δεδομένων. Η μαζική ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, τα οποία καταναλώνουν σημαντικούς πόρους, έχει εξελιχθεί σε διχαστικό ζήτημα στις ΗΠΑ, καθώς αυξάνονται οι αντιδράσεις από την κοινή γνώμη και οι εκκλήσεις πολιτικών για την επιβολή μορατόριουμ στην κατασκευή τους.

Στο δοκίμιό του, ο Ζούκερμπεργκ ανέφερε ότι η Meta θα δημιουργήσει ένα ταμείο για επενδύσεις στις τοπικές κοινότητες που βρίσκονται κοντά στα κέντρα δεδομένων της. Ως παράδειγμα επικαλέστηκε την περίπτωση της Λουιζιάνα, όπου ορισμένοι εκπαιδευτικοί έλαβαν μπόνους ύψους 50.000 δολαρίων, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων από τον φόρο επί των πωλήσεων που προέκυψαν από την επένδυση της εταιρείας σε υποδομές.

Σε ό,τι αφορά τους κυβερνητικούς ελέγχους των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για κινδύνους που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια, ένα ζήτημα που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία μετά τις επιθέσεις μοντέλων που έχουν παραβιάσει εξωτερικούς οργανισμούς τους τελευταίους μήνες, ο Ζούκερμπεργκ συμφώνησε ότι οι εταιρείες θα πρέπει να μοιράζονται «ενδιάμεσα σημεία ελέγχου εκπαίδευσης και τεχνικό προσωπικό», χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, προειδοποίησε γενικότερα ότι η ρύθμιση θα μπορούσε να επιτρέψει στην Κίνα να ξεπεράσει τις ΗΠΑ στον αγώνα για την τεχνητή νοημοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η Κίνα διαθέτει ήδη πλεονέκτημα στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Οποιαδήποτε πολιτική επιβραδύνει την κυκλοφορία αμερικανικών μοντέλων, ακόμη και για έναν μήνα, θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο για την αμερικανική ηγεσία, ενώ θα επέτρεπε στα ξένα μοντέλα να προχωρήσουν μπροστά», ανέφερε ο Ζούκερμπεργκ.

Η «υπερνοημοσύνη» και ο ρόλος των προσωπικών πρακτόρων

Πολλά από τα σχέδια πολιτικής που περιέγραψε ο Ζούκερμπεργκ δεν συνοδεύονταν από λεπτομέρειες ή επαναλάμβαναν προηγούμενες θέσεις του σχετικά με τον πλούτο και την ευημερία που, όπως υποστηρίζει, θα δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι όλοι θα αποκτήσουν «υπερδυνάμεις εφεύρεσης», ώστε να μπορούν να δημιουργούν νέες επιχειρήσεις.

Η εκδοχή του για το μέλλον συνδέεται παράλληλα άμεσα με τα προϊόντα της Meta, όπως τα έξυπνα γυαλιά της εταιρείας που διαθέτουν δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

«Όλοι θα έχουν έναν εξαιρετικά ικανό προσωπικό πράκτορα που θα σας κατανοεί, τους στόχους σας και όλα όσα σας ενδιαφέρουν», δήλωσε ο Ζούκερμπεργκ. «Θα μπορείτε να αλληλεπιδράτε με τον πράκτορά σας μέσω οποιασδήποτε συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των γυαλιών σας, ώστε να παραμένετε παρόντες στη στιγμή με τους ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν».

Τεχνητή νοημοσύνη, απώλεια θέσεων εργασίας και κρατική παρακολούθηση

Σε πιο δύσκολα ζητήματα, όπως η απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, τα αυτόνομα όπλα και οι δυνατότητες κρατικής παρακολούθησης, ο Ζούκερμπεργκ δεν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις πιθανές αρνητικές συνέπειες.

Υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν ήδη μεγαλύτερες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών από τον μέσο πολίτη και ότι αυτό θα συνεχιστεί με την πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να περιορίσουν το μέγεθός τους εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας όμως ότι η τεχνολογία θα δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες.

«Οι άνθρωποι θα πρέπει να προσαρμοστούν και αυτό θα είναι δύσκολο», ανέφερε ο Ζούκερμπεργκ για τις ανατροπές στην αγορά εργασίας που θα προκαλέσουν οι νέες τεχνολογίες. «Όμως, όσο περισσότεροι άνθρωποι έχουν έναν προσωπικό πράκτορα που είναι υπερέξυπνος στο να μας διδάσκει νέες δεξιότητες και να μας βοηθά να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές, τόσο πιο ομαλή θα είναι αυτή η διαδικασία».

Ο Ζούκερμπεργκ δεν είναι ο μόνος τεχνολογικός ηγέτης που έχει δημοσιεύσει εκτενή, φιλοσοφικά κείμενα για την τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία παράλληλα λειτουργούν ως υλικό προβολής για τις ίδιες τις εταιρείες και τα προϊόντα τους. Ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic, ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, ο Άλεξ Καρπ της Palantir και ο επενδυτής επιχειρηματικού κεφαλαίου Μαρκ Αντρέεσεν έχουν επίσης δημοσιεύσει μακροσκελή κείμενα σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους της τεχνολογίας.