Μια νέα τεχνολογική επανάσταση βρίσκεται προ των πυλών της διαστημικής βιομηχανίας, καθώς η ισπανική εταιρεία Kreios Space ετοιμάζεται να δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες τον πρώτο δορυφόρο στον κόσμο που θα κινείται κάνοντας χρήση του αέρα της ατμόσφαιρας.



Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος, που ονομάζεται ηλεκτρική πρόωση με χρήση ατμοσφαιρικού αέρα (ABEP), υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι τεχνητοί δορυφόροι στις πολύ χαμηλές γήινες τροχιές, προσφέροντας παράλληλα πρωτοφανείς δυνατότητες στην παρατήρηση του πλανήτη μας.



Η τεχνολογία ABEP βασίζεται σε μια απλή αλλά ιδιοφυή ιδέα. Ο δορυφόρος συλλέγει τον αραιό αέρα που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, τον θερμαίνει, τον ιονίζει και στη συνέχεια τον εκτοξεύει προς τα πίσω, δημιουργώντας την απαραίτητη ώση για τη μετακίνησή του.



Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι επιτρέπει στα διαστημικά σκάφη που κινούνται σε πολύ χαμηλή γήινη τροχιά (VLEO), δηλαδή σε υψόμετρο από 100 έως 400 χιλιόμετρα, να εξουδετερώνουν τη συνεχή ατμοσφαιρική αντίσταση χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρουν βαριά υγρά καύσιμα. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Kreios Space, Αντριάν Σεντάρ, η λειτουργία των δορυφόρων σε τόσο χαμηλό υψόμετρο επιτρέπει την λήψη εικόνων της Γης με ασύλληπτα υψηλή ανάλυση, τη βελτίωση των δορυφορικών επικοινωνιών και τη δημιουργία πιο βιώσιμων τροχιακών υποδομών.



Για την υλοποίηση της αποστολής, η οποία τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2027, η Kreios συνεργάζεται με τη λιθουανική Kongsberg NanoAvionics, η οποία θα προμηθεύσει την ειδικά προσαρμοσμένη δορυφορική πλατφόρμα MP42. Ωστόσο, αυτή η τεχνολογική εξέλιξη δεν φέρνει μόνο πλεονεκτήματα, αλλά γεννά και σοβαρούς προβληματισμούς στην επιστημονική κοινότητα. Η μεταφορά δορυφορικών στόλων σε VLEO, μια περιοχή που μέχρι σήμερα παρέμενε άδεια σε σύγκριση με την πολυσύχναστη χαμηλή τροχιά (LEO) όπου κυριαρχεί το Starlink της SpaceX, ενδέχεται να δημιουργήσει νέο κύμα διαστημικών σκουπιδιών.



Παράλληλα, εκφράζονται έντονες ανησυχίες ότι οι δορυφόροι που θα διασχίζουν με μεγάλη ταχύτητα την ανώτερη ατμόσφαιρα θα προκαλέσουν επιπλέον εμπόδια στη λειτουργία των επίγειων τηλεσκοπίων, δυσχεραίνοντας την αστρονομική παρατήρηση, σύμφωνα με την ισπανική εταιρεία Kreios Space.