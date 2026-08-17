Δύο περιστατικά με πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα του Δεκαπενταύγουστου σε οικισμό του Ασπροπύργου εξιχνίασαν οι αστυνομικές Αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη ενός 28χρονου και στην ταυτοποίηση ακόμη δύο ατόμων που αναζητούνται.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. έπειτα από αναζητήσεις στην περιοχή.

Διαπληκτίστηκε με γυναίκα και πυροβόλησε προς το μέρος της

Το ένα περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 15ης Αυγούστου. Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο 28χρονος κινούνταν με όχημα όταν ήρθε σε φραστική αντιπαράθεση με γυναίκα που βρισκόταν πεζή στον δρόμο.

Η ένταση όμως δεν έμεινε στα λόγια. Ο 28χρονος φέρεται να πήρε καραμπίνα και να πυροβόλησε προς την κατεύθυνση της γυναίκας. Από τα πυρά τραυματίστηκε ο 14χρονος γιος της, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Είχαν πυροβολήσει και σπίτι – Τραυματίστηκε 25χρονος

Λίγο νωρίτερα είχε σημειωθεί και δεύτερο ένοπλο επεισόδιο στον ίδιο οικισμό.

Δύο άνδρες προσέγγισαν κατοικία και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., άνοιξαν πυρ με καραμπίνα προς το σπίτι. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας 25χρονος στο δεξί χέρι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί και εκείνος να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου αξιοποίησαν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν από τα δύο περιστατικά και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκόμενους.

Ακολούθησαν εκτεταμένες αναζητήσεις από την Ο.Π.Κ.Ε., με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 28χρονου στον Ασπρόπυργο. Οι άλλοι δύο ταυτοποιημένοι άνδρες εξακολουθούν να αναζητούνται, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.