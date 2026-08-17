Τέσσερις δύσκολες ημέρες πέρασε το πλήρωμα του αμερικανικού αντιτορπιλικού USS Benfold στη Νότια Σινική Θάλασσα, όταν σοβαρή μηχανική βλάβη στις γεννήτριες προκάλεσε ολική απώλεια ηλεκτρικής ισχύος και άφησε το πλοίο χωρίς βασικές λειτουργίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Ιουλίου, ενώ το αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων πυραύλων κλάσης Arleigh Burke πραγματοποιούσε επιχειρήσεις ρουτίνας στον Ινδοειρηνικό. Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του 7ου Στόλου των ΗΠΑ, πλωτάρχη Μάθιου Κόμερ, η βλάβη αφορούσε τις γεννήτριες και οδήγησε σε απώλεια ισχύος. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Χωρίς τουαλέτες, κουζίνα και κλιματισμό

Η διακοπή ρεύματος δεν επηρέασε μόνο την πρόωση του πλοίου. Για όσο διάστημα παρέμενε χωρίς ηλεκτρική ισχύ, το πλήρωμα βρέθηκε αντιμέτωπο με προβλήματα στη λειτουργία των μαγειρείων, των τουαλετών και του κλιματισμού, ενώ επηρεάστηκε ακόμη και η παροχή πόσιμου νερού.

Οι συνθήκες έγιναν ακόμη δυσκολότερες εξαιτίας του θερμού και υγρού κλίματος της Νότιας Σινικής Θάλασσας, με εκατοντάδες ναύτες να πρέπει να παραμείνουν πάνω σε ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο χωρίς τις βασικές ανέσεις που εξαρτώνται από την ηλεκτροδότηση.

Το αμερικανικό Ναυτικό δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς αντιμετωπίστηκε το ζήτημα των αποβλήτων όσο οι τουαλέτες βρίσκονταν εκτός λειτουργίας.

Άλλο πολεμικό πλοίο τους έστελνε φαγητό

Στο USS Benfold έσπευσαν να βοηθήσουν πλοία της ομάδας κρούσης του αεροπλανοφόρου USS George Washington, με την οποία επιχειρούσε στην περιοχή.

Το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Robert Smalls ανέλαβε, μεταξύ άλλων, να προμηθεύει το πλήρωμα του Benfold με μαγειρεμένα γεύματα όσο οι εγκαταστάσεις εστίασης του αντιτορπιλικού παρέμεναν εκτός λειτουργίας.

Το Benfold είχε συμμετάσχει μαζί με το George Washington και άλλα αμερικανικά και ιαπωνικά πολεμικά πλοία σε δραστηριότητες στη Νότια Σινική Θάλασσα λίγες ημέρες πριν από τη βλάβη.

Το ρυμούλκησαν μέχρι τον κόλπο Σούμπικ

Καθώς το πρόβλημα δεν μπορούσε να αποκατασταθεί εν πλω, συμβατικά ρυμουλκά ανέλαβαν να μεταφέρουν το Benfold στον κόλπο Σούμπικ των Φιλιππίνων.

Το πλοίο έφτασε εκεί στις 28 Ιουλίου, όπου το περίμενε τεχνικό προσωπικό της υπηρεσίας επισκευών του αμερικανικού Ναυτικού. Την επόμενη ημέρα οργανώθηκε προσωρινή διαμονή για το πλήρωμα εκτός του πλοίου.

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε στις 30 Ιουλίου, ενώ όλες οι επισκευές ολοκληρώθηκαν έως τις 7 Αυγούστου. Μία ημέρα αργότερα, το USS Benfold απέπλευσε από τον κόλπο Σούμπικ.

Το αντιτορπιλικό βρίσκεται πλέον στο Γιοκοσούκα της Ιαπωνίας, ενώ το αμερικανικό Ναυτικό συνεχίζει να διερευνά τι ακριβώς προκάλεσε τη βλάβη στις γεννήτρες.

Το περιστατικό δείχνει πόσο γρήγορα μια τεχνική αστοχία μπορεί να μετατρέψει ακόμη και ένα από τα πλέον προηγμένα πολεμικά πλοία σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον για το πλήρωμά του: τέσσερις ημέρες στη μέση της Νότιας Σινικής Θάλασσας, χωρίς κλιματισμό, τουαλέτες και κανονική δυνατότητα παρασκευής φαγητού, μέχρι να φτάσει η βοήθεια και να αρχίσει η ρυμούλκηση.