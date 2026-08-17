Η Τζένη Καζάκου διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της και σεφ, Αδριανό Τριανταφύλλου. Η 26χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη σχέση τους και αποκάλυψε λεπτομέρειες από την πρώτη τους γνωριμία.

Η κόρη της Τάνιας Τρύπη και του Κωνσταντίνου Καζάκου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ!, περιγράφοντας πώς μια τυχαία συνάντηση στο Μεταξουργείο εξελίχθηκε σε έναν δυνατό έρωτα.

Η Τζένη Καζάκου και ο Αδριανός Τριανταφύλλου βρίσκονταν στο ίδιο μαγαζί, ο καθένας με τη δική του παρέα. Μια στιγμή και ένα βλέμμα ήταν αρκετά για να δημιουργηθεί αμέσως μια έντονη έλξη ανάμεσά τους. «Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας και για τους δυο μας. Ήμασταν ο καθένας με την παρέα του σε ένα μαγαζί στο Μεταξουργείο, γυρίσαμε, κοιταχτήκαμε και απλά σταμάτησε ο χρόνος. Από τότε πέρασαν δυόμισι χρόνια και ζούμε μαζί», εξομολογήθηκε η Τζένη Καζάκου.

Η σχέση τους μετρά πλέον δυόμισι χρόνια, ενώ το ζευγάρι έχει κάνει και το επόμενο βήμα, καθώς συγκατοικεί.

Μιλώντας για τον σύντροφό της, η Τζένη Καζάκου αποκάλυψε επίσης κάτι που είχε ιδιαίτερη σημασία για την ίδια: όταν γνωρίστηκαν, ο Αδριανός Τριανταφύλλου δεν γνώριζε ποια ήταν. Οι φίλοι του ήταν εκείνοι που του εξήγησαν στη συνέχεια περισσότερα για εκείνη. Ωστόσο, όπως τόνισε η ηθοποιός, η πληροφορία αυτή δεν επηρέασε καθόλου τη στάση του απέναντί της. «Δεν του το είπα εγώ, αλλά μετά οι φίλοι του. Δεν με κοίταξε ποτέ διαφορετικά από τότε που το έμαθε και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο για μένα. Με συμβουλεύει και με υποστηρίζει, όπως κι εγώ εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά.