Έκπληκτοι έμειναν οι κάτοικοι παραθαλάσσιου χωριού στην Αλβανία όταν είδαν τις μακέτες της επένδυσης του Τζάρεντ Κούσνερ για πολυτελές θέρετρο στη γη τους. Η έκταση, όπου οι οικογένειές τους καλλιεργούσαν πατάτες, υποστηρίζουν ότι εκλάπη τη δεκαετία του 2000 από τον Αλβανό Αρτούρ Σεχού. Ο ύποπτος «γκάνγκστερ» διέφυγε στο Μαϊάμι μετά από ένοπλη συμπλοκή σε μπαρ, αφήνοντας πίσω του ένα σκοτεινό ιδιοκτησιακό θρίλερ.



Έτσι, έστειλαν επιστολή στον Κούσνερ δηλώνοντας εγκλωβισμένοι σε δικαστικές διαμάχες σχεδόν δύο δεκαετιών με τον Σεχού και παροτρύνοντας τους επενδυτές να μην προχωρήσουν. Η τοποθεσία, όπως έγραψαν, «ανήκει στο χωριό και στους κατοίκους του».



Αντίθετα, μια επενδυτική ομάδα με την υποστήριξη του Κούσνερ προχώρησε και πλήρωσε στον Σεχού πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια για τη γη νωρίτερα φέτος. Δύο μήνες αργότερα, οι αλβανικές αρχές ζήτησαν τη σύλληψη του Σεχού για ηγετικό ρόλο σε ευρύ κύκλωμα σωματεμπορίας και ναρκωτικών. Ο Σεχού «ξέπλενε» μαύρο χρήμα μέσω ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν κλαπεί με τεχνικές όπως παραποιημένα έγγραφα της οθωμανικής εποχής, δήλωσαν οι εισαγγελείς.



Η διαμάχη είναι το τελευταίο πλήγμα για τις διεθνείς φιλοδοξίες του Κούσνερ στο real estate, ένα κομμάτι της επιχειρηματικής του καριέρας μετά το 2020. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του προέρχεται από το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στράφηκε και πάλι στα ακίνητα. Σύναψε συμφωνία χωρίς διαγωνισμό με την κυβέρνηση της Σερβίας για την αξιοποίηση κρατικής γης στο Βελιγράδι, προκαλώντας αντιδράσεις.



Τα σχέδια στη Σερβία κατέρρευσαν μετά από διαμαρτυρίες και τη δίωξη υπουργού, με τον Κούσνερ να αποσύρεται τον Δεκέμβριο. Το έργο στο Ζβέρνετς της Αλβανίας προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερες λαϊκές αντιδράσεις. Ένα βίντεο που δείχνει ιδιωτικούς φρουρούς να γρονθοκοπούν ντόπιο χωρικό πυροδότησε καθημερινές διαδηλώσεις στα Τίρανα, στο πλαίσιο της αποκαλούμενης «Επανάστασης των Φοινικόπτερων».

Σε αντίθεση με τη Σερβία, εδώ τα χρήματα έχουν ήδη αλλάξει χέρια. Η ομάδα πλήρωσε πάνω από 240 εκατομμύρια δολάρια για γη σε ιδιώτες ιδιοκτήτες, συμπεριλαμβανομένου του Σεχού, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις πωλήσεις. Ο δικηγόρος του Σεχού, Κούιτιμ Τσακράνι, υποστηρίζει ότι ο πελάτης του δεν είναι έμπορος ναρκωτικών ούτε καταπατητής και ότι δεν συναλλάχθηκε απευθείας με τον Κούσνερ.

«Δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τις κατηγορίες», δήλωσε ο Τσακράνι. «Είναι απλά ένας ιδιοκτήτης γης, προερχόμενος από μια μεγάλη οικογένεια γαιοκτημόνων». Εκπρόσωπος της επενδυτικής ομάδας δήλωσε ότι το αλβανικό δικαστικό σύστημα είναι «το κατάλληλο μέρος για την επίλυση ζητημάτων ιδιοκτησίας». Πρόσθεσε ότι η ομάδα γνωρίζει τις κατηγορίες αλλά δεν αποτελεί αντικείμενο έρευνας, συμπληρώνοντας: «Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι εξαγορές γης έγιναν νόμιμα».



Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι έχουν δεσμεύσει τα χρήματα του Σεχού από την πώληση. «Θεωρητικά, τα δικαστήρια έχουν την εξουσία να μπλοκάρουν προσωρινά την αμφισβητούμενη ανάπτυξη», δήλωσε ο Σοτίρ Ντάμο, καθηγητής πολεοδομίας. «Στην πράξη, τα δικαστήρια δεν είναι πλήρως ανεξάρτητα από πολιτικά και κρυφά οικονομικά συμφέροντα».

Η διαδρομή από την Αυλώνα στο Μαϊάμι και οι σκοτεινές διασυνδέσεις

Ο Σεχού, 60 ετών σήμερα, ζει στο Μαϊάμι σε μια πολυτελή κατοικία με τη σύζυγό του, πρώην διάσημη προσωπικότητα της αλβανικής τηλεόρασης. Η διαδρομή του προς τη Νότια Φλόριντα πέρασε από δεκαετίες αναταραχών στην πατρίδα του. Απομονωμένη και φτωχή κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, η Αλβανία πέρασε δύσκολα χρόνια τη δεκαετία του 1990 με πολιτική αστάθεια, οργανωμένο έγκλημα και οικονομικά σκάνδαλα. Μέσα στην αναταραχή, ο Σεχού εμφανίστηκε ως επιχειρηματίας με περιουσιακά στοιχεία στην Αυλώνα.



Τράβηξε την προσοχή της αστυνομίας ως ύποπτος για διασυνδέσεις με την ιταλική μαφία, όπως ανέφερε ο Ντριτάν Ζαγκάνι, πρώην αξιωματικός της αστυνομίας. Το 1999, μετά από πυροβολισμούς σε μπαρ λόγω συμπλοκής με αντίπαλη συμμορία, «μετά από αυτό, ο Αρτούρ εξαφανίστηκε», δήλωσε ο Ζαγκάνι. Ο δικηγόρος του ισχυρίζεται ότι δέχθηκε επίθεση για τις αντικομμουνιστικές του ιδέες και ότι οι έρευνες ήταν πολιτικά παρακινημένες.

Ο Σεχού επανεμφανίστηκε στο Μαϊάμι το 2001, λαμβάνοντας άσυλο επικαλούμενος επιθέσεις, ενώ αργότερα απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα. Το 2012 βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο των ιταλικών αρχών για συνεργασία με αρχηγό της μαφίας, αλλά ο δικαστής απέρριψε τη σύλληψή του λόγω έλλειψης στοιχείων. Παρά τις συνεχείς αναφορές σε έρευνες για ναρκωτικά σε Μονακό και Μαγιόρκα, ο ίδιος δεν είχε κατηγορηθεί επίσημα μέχρι πρόσφατα. Η τύχη του άλλαξε τον Ιούνιο, όταν ευρωπαϊκές αρχές παρέδωσαν ογκώδεις φακέλους στην ειδική αλβανική εισαγγελία SPAK.



Η SPAK έχει ασκήσει διώξεις σε κορυφαίους πολιτικούς και εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Σεχού και άλλα 19 άτομα. Οι εισαγγελείς του αποδίδουν ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη. Τα έσοδα ξεπλένονταν στην Αλβανία μέσω ακινήτων, με τον Σεχού να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Ο δικηγόρος του αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι συναλλαγές ήταν απόλυτα νόμιμες. Μεταξύ των κατηγοριών είναι η απόκτηση γης στο Ζβέρνετς με πλαστά έγγραφα για το ξέπλυμα χρήματος.

Οργή στο χωριό Ζβέρνετς και η κάλυψη από την αλβανική κυβέρνηση

Το μικρό χωριό Ζβέρνετς βρίσκεται κοντά στην Αυλώνα, γνωστό για το βυζαντινό μοναστήρι του στη λιμνοθάλασσα Νάρτα. Ο Ζόι Πούλα, 71 ετών, θυμάται την οικογένειά του να καλλιεργεί πατάτες και κρεμμύδια στη χερσόνησο. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, έμαθαν ότι οι τοπικές αρχές παραχώρησαν τον έλεγχο της γης στον Σεχού.



«Τρελαθήκαμε. Θυμώσαμε. Ήταν ένα ψυχολογικό πρόβλημα», είπε.



Η ιδιοκτησία ακινήτων στην Αλβανία παραμένει περίπλοκη, με τους χωρικούς να ανακαλύπτουν ότι ο Σεχού χρησιμοποίησε παραποιημένα ιστορικά έγγραφα. Ένα τμήμα γης καταχωρίστηκε το 2007 μέσω κακής μετάφρασης οθωμανικού εγγράφου, όπως διαπίστωσε το δικαστήριο. «Η πλαστότητα αυτού του εγγράφου έχει αποδειχθεί», έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλβανίας. Ωστόσο, οι δικαστικές διαμάχες συνεχίζονται χωρίς να αποδοθεί πίσω η γη στους κατοίκους.

Ο Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ εντυπωσιάστηκαν από την περιοχή κατά τη διάρκεια ταξιδιού με γιοτ.

«Κολυμπήσαμε μέχρι το νησί. Κάναμε πεζοπορία», είπε σε podcast τον Μάιο. «Απλά μαγευτήκαμε».

Ο Κούσνερ συμφώνησε με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα και τον συνεργάτη του ‘Άσερ Αμπέχσερα για την ανάπτυξη της περιοχής. Σύντομα στράφηκαν στη λωρίδα γης στο Ζβέρνετς, συνεργαζόμενοι με τον όμιλο Kastrati. Την άνοιξη, ο Κούσνερ δημοσίευσε μακέτες στο Instagram, προκαλώντας την αντίδραση των κατοίκων.



«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να αναπτύξουμε οτιδήποτε δεν είναι δικαιωματικά ή νόμιμα δικό μας», δήλωσε ο Αμπέχσερα το 2024. Αργότερα, η εταιρεία Sazan Real Estate Development πλήρωσε 110 εκατομμύρια ευρώ στον Σεχού για τη γη. Τον Απρίλιο τοποθετήθηκαν περιφράξεις με αγκαθωτό σύρμα, προκαλώντας επεισόδια με τους κατοίκους. Η βία και οι αποκαλύψεις για τον Σεχού πυροδότησαν μαζικές διαμαρτυρίες στα Τίρανα. Ο Αμπέχσερα προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις, δηλώνοντας: «Δεν είδαμε, ούτε ακούσαμε για καμία διαμάχη».



Παρά τις αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα στηρίζει το έργο των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. «Το μόνο πράγμα που θέλω τώρα είναι να μου δώσουν πίσω τη γη μου», δήλωσε ο Κόστακ Κονόμι, κοινοτάρχης του Ζβέρνετς, σύμφωνα με άρθρο της Wall Street Journal.