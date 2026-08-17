Η καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στη Σαλαμίνα αρχίζει από το πρωί της Τρίτης, με κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών να πραγματοποιούν αυτοψίες στα ακίνητα που επλήγησαν.

Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την κρατική αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη στο δημαρχείο του νησιού, στόχος είναι οι διαδικασίες να κινηθούν γρήγορα ώστε οι πληγέντες να λάβουν τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις και να ξεκινήσει η αποκατάσταση των ζημιών.

«Μας νοιάζει η ταχύτητα, οι αποζημιώσεις και να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όσο το δυνατόν γρηγορότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα πρώτα επιδόματα και οι αποζημιώσεις

Μετά τις αυτοψίες θα εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις, ώστε οι πληγέντες να μπορέσουν να υποβάλουν αιτήσεις για ενίσχυση οικοσκευής και επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών.

Σε περίπου έναν μήνα θα ανοίξει και η διαδικασία για τις αιτήσεις που αφορούν την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που μεταφέρθηκε από τον Δήμο, έχουν καταγραφεί φθορές σε περίπου 15 κατοικίες και μία επιχείρηση, αριθμός που θα αποσαφηνιστεί μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών.

Ο Κώστας Κατσαφάδος εξέφρασε παράλληλα τα συλλυπητήριά του για τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τη θάλασσα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από τις επικίνδυνες περιοχές. Ο υφυπουργός ανέφερε ότι περίπου 600 άνθρωποι μετακινήθηκαν δια θαλάσσης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος περισσότερων θυμάτων. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, έκανε λόγο για περισσότερους από 500 ανθρώπους που απομακρύνθηκαν με τη συνδρομή του Δήμου και των σωμάτων ασφαλείας.

Όπως εξήγησε, ferry boat μετέφεραν κόσμο στο πορθμείο της Φανερωμένης και στη συνέχεια λεωφορεία τους οδήγησαν στο δημαρχείο, όπου τους προσφέρθηκαν φαγητό, χώρος για ξεκούραση και βοήθεια για τη διαμονή τους.

«Ο κίνδυνος για πολύ περισσότερες απώλειες ήταν άμεσος», σημείωσε ο δήμαρχος, περιγράφοντας μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση σε μια περιοχή γεμάτη κόσμο λόγω της θερινής περιόδου.

«Η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιές»

Ο Κώστας Κατσαφάδος στάθηκε και στο ζήτημα των αιτιών των πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι η κλιματική κρίση δημιουργεί πολύ δυσκολότερες συνθήκες για την κατάσβεσή τους, όμως «δεν βάζει φωτιές».

Όπως είπε, πίσω από την εκδήλωση πυρκαγιών βρίσκεται κατά βάση ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, ενώ έκανε λόγο για σχεδόν 300 συλλήψεις μέσα στη φετινή αντιπυρική περίοδο, αριθμό που χαρακτήρισε ρεκόρ.

Ο δήμαρχος, από την πλευρά του, έθεσε και το πρόβλημα των ακαθάριστων οικοπέδων. Στη Σαλαμίνα υπάρχουν περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα και, όπως τόνισε, δεν συμμορφώνονται όλοι οι ιδιοκτήτες με τις υποχρεώσεις καθαρισμού που προβλέπει η νομοθεσία.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο το καλοκαίρι, καθώς ο πληθυσμός του νησιού εκτοξεύεται: από περίπου 37.000 εγγεγραμμένους κατοίκους μπορεί να φτάσει έως και τους 300.000 ανθρώπους, με τις δημοτικές υπηρεσίες να καλούνται να ανταποκριθούν με προσωπικό και μέσα σχεδιασμένα για έναν πολύ μικρότερο πληθυσμό.

Με τη φωτιά πλέον υπό έλεγχο, η Σαλαμίνα περνά στη δύσκολη «επόμενη ημέρα»: στην πλήρη αποτύπωση των καταστροφών, στην οικονομική στήριξη των πληγέντων και στην προσπάθεια να επιστρέψει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η ζωή στο νησί σε κανονικούς ρυθμούς.