Κρίσιμη συνάντηση πραγματοποιεί στο Ισραήλ ο απεσταλμένος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, με τον πρωθυπουργό της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η προώθηση της δεύτερης φάσης του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας.



Ωστόσο, η διπλωματική πρωτοβουλία προσκρούει στη σθεναρή άρνηση της ισραηλινής πλευράς, καθώς το Τελ Αβίβ απορρίπτει τους όρους της πρότασης. Η εξέλιξη αυτή επιβαρύνει το κλίμα στις σχέσεις των δύο πλευρών, καθιστώντας αβέβαιο το μέλλον της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή.

Η Χαμάς έδωσε στα τέλη του Ιουλίου την έγκρισή της στον αμερικανικό οδικό χάρτη των 15 σημείων που έχει ως στόχο την έναρξη «της δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ» για την Γάζα και προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον παλαιστινιακό θύλακα.



Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο και ζήτησε «πραγματικό αφοπλισμό της Χαμάς».



Ο ισραηλινός πρωθυπουργός θα συναντηθεί επίσης με τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον ανώτατο εκπρόσωπο για την Γάζα του Συμβουλίου Ειρήνης, οργάνου που συστήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ με αποστολή να θέσει σε εφαρμογή το ειρηνευτικό σχέδιο.



Σύμφωνα με ισραηλινά ενημέρωσης, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο οποίος επελέγη από τον Τραμπ για να συμμετέχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, θα συμμετέχει επίσης στην συνάντηση.



Σύμφωνα με πηγές που δεν κατονομάζονται, ο Κούσνερ επέμεινε κατά την χθεσινή του συνάντηση στην Αίγυπτο με μέλη της ηγεσίας της Χαμάς στο θέμα του αφοπλισμού της οργάνωσης και ζήτησε την εφαρμογή μέτρων επαλήθευσης της διαδικασίας. Ο Κούσνερ επέμεινε επίσης ότι η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο στην διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας στο μέλλον, σύμφωνα με τις πηγές αυτές.



Η Χαμάς ανακοίνωσε τον Ιούλιο την διάλυση των πολιτικών διοικητικών δομών της και την πρόθεση να μεταφέρει στην Εθνική Επιτροπή για την Διακυβέρνηση της Γάζας -όργανο που δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ – η οποία απαρτίζεται από παλαιστίνιους τεχνοκράτες και είναι επιφορτισμένη με την μεταβατική διαδικασία στη Γάζα.

Πιέσεις στο Ισραήλ

Στέλεχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση ζήτησε από τον Κούσνερ την άσκηση πιέσεων επί του Νετανιάχου για να αποδεχθεί την δεύτερη φάση του «ειρηνευτικού σχεδίου» του Τραμπ.



Επί σειρά ετών, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνταν κάθε επαφή με την Χαμάς, που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Ουάσινγκτον. Η τακτική αυτή διακόπηκε από την κυβέρνηση Τραμπ που εμφανίσθηκε πιο ανοικτή σε απευθείας επαφές με την Χαμάς που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα από το 2007 και ευθύνεται για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.



Χθες στο Ελ Αλαμέιν, ο Κούσνερ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντελαφάταχ αλ-Σίσι και αξιωματούχους των μεσολαβητριών χωρών, του Κατάρ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

Σε κοινή ανακοίνωση, οκτώ μουσουλμανικές χώρες, ανάμεσά τους η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία, καταδικάζουν την ισραηλινή απόρριψη του οδικού χάρτη, διότι «υπονομεύει τις συλλογικές προσπάθειες για την επίτευξης δίκαιης και βιώσιμης λύσης».

«Καθαρίστε 30…40»

Στο Ισραήλ ο ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου Μπεν Γκβίρ ζητά μαζικές εκκαθαρίσεις στην Γάζα.



«Πιστεύω ότι στοχευμένες εκκαθαρίσεις θα πρέπει γίνονται κάθε νύχτα στην Γάζα. Καθαρίστε 30 ή 40», δηλώνει σε podcast, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Οχι μόνο όσους σας απειλούν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έπρεπε να βρίσκονται στην ζωή. Ηδη τους κάνω φιλοφρόνηση αποκαλώντας του ανθρώπινα όντα».