Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ βλέπει νέα δεδομένα να δημιουργούν ερωτήματα γύρω από το σχέδιό του για την αντιμετώπιση της αστεγίας, καθώς οι τέσσερις από τις έξι περιοχές όπου εφαρμόζεται πιλοτικά το Homewards κατέγραψαν αύξηση των νοικοκυριών που αξιολογούνται ως άστεγα.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με ορίζοντα πέντε ετών και στόχο να συμβάλει στην εξάλειψη της αστεγίας σε ολόκληρη τη Βρετανία. Το χρονοδιάγραμμα φτάνει έως τον Ιούνιο του 2028, ενώ τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η εικόνα στις περιοχές εφαρμογής δεν κινείται παντού προς την ίδια κατεύθυνση.

Συνολικά, περίπου 440.000 νοικοκυριά στη χώρα καταγράφονται σήμερα ως άστεγα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία στις έξι περιοχές

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες καταγράφονται σε τέσσερις από τις έξι περιοχές του πιλοτικού προγράμματος.

Το Αμπερντίν, το Μπόρνμουθ, Κράισττσερτς και Πουλ, η Βόρεια Ιρλανδία και το Σέφιλντ παρουσίασαν αύξηση σε ετήσια βάση στον αριθμό των νοικοκυριών που καταγράφηκαν ως άστεγα.

Η εικόνα ήταν διαφορετική στο Νιούπορτ της νότιας Ουαλίας και στον δήμο Λάμπεθ του Λονδίνου, όπου καταγράφηκε βελτίωση. Παρά τη μεταβολή, όμως, τα επίπεδα και στις δύο περιοχές παραμένουν υψηλά.

Το Homewards αποτελεί μία από τις βασικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Ουίλιαμ γύρω από το ζήτημα της στέγασης. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο να δοκιμάσει διαφορετικές προσεγγίσεις σε τοπικό επίπεδο και να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα για ευρύτερες δράσεις.

Ο ρόλος του Άντι Μπέρναμ

Στην προσπάθεια του Ουίλιαμ υπάρχει και μια σύνδεση με τον σημερινό πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ.

Ο Μπέρναμ είχε επιχειρήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των ανθρώπων που κοιμούνται στον δρόμο κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, έχοντας θέσει ως στόχο την εξάλειψή του. Η συγκεκριμένη δέσμευση δεν επιτεύχθηκε.

Όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία, υιοθέτησε αντίστοιχη δέσμευση σε εθνικό επίπεδο.

Πηγή από το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας αναφέρει ότι η δουλειά του Μπέρναμ στο Μείζον Μάντσεστερ από το 2017 αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο ο Ουίλιαμ προσέγγισε το δικό του εγχείρημα.

Μικρή μείωση στο Μείζον Μάντσεστερ, διαφορετική εικόνα στην Αγγλία

Τα νεότερα στοιχεία για την Αγγλία αποτυπώνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών.

Στους δέκα δήμους του Μείζονος Μάντσεστερ καταγράφηκε συνολικά μείωση 3,38% σε ετήσια βάση στον αριθμό των ανθρώπων για τους οποίους οι αρμόδιες αρχές είχαν υποχρέωση να λάβουν μέτρα για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της αστεγίας.

Η συνολική μείωση, ωστόσο, δεν ήταν ομοιόμορφη. Οι πέντε από τους δέκα δήμους παρουσίασαν στην πραγματικότητα αύξηση.

Σε επίπεδο Αγγλίας, ο αντίστοιχος αριθμός κινήθηκε ανοδικά κατά 0,48%.

Η Βόρεια Ιρλανδία καταγράφει τη μεγαλύτερη μεταβολή

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η αύξηση που καταγράφεται στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ο αριθμός των ανθρώπων που καταγράφονται επισήμως ως άστεγοι έχει αυξηθεί κατά 156% από το 2014. Από 24.729 περιπτώσεις πριν από 12 χρόνια, ο αριθμός έφτασε τις 63.426 στο τέλος Μαρτίου, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί.

Τα στοιχεία έρχονται ενώ ειδικοί του στεγαστικού τομέα επισημαίνουν τη σημασία της κοινωνικής κατοικίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σύμφωνα με την εκτίμησή τους, χωρίς σημαντική αύξηση των διαθέσιμων κοινωνικών κατοικιών, οι πιέσεις στην αγορά στέγασης είναι πιθανό να παραμείνουν.

Για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, το ζητούμενο πλέον είναι η πορεία του Homewards έως τον Ιούνιο του 2028, όταν ολοκληρώνεται ο πενταετής σχεδιασμός της πρωτοβουλίας.