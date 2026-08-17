Αυξημένη είναι η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον ΕΟΔΥ να έχει ήδη καταγράψει περιστατικά στην Αττική. Η επιτήρηση για τη φετινή περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ο ιός εμφανίζεται κατά τους θερινούς και φθινοπωρινούς μήνες και μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών.

«Η πλειονότητα των κρουσμάτων εντοπίζεται σε περιοχές όπως τα Σπάτα, το Μαρκόπουλο, η Παλλήνη, η Αγία Παρασκευή, καθώς και οι περιοχές της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης. Το χαρακτηριστικό στοιχείο της φετινής περιόδου είναι η αυξημένη συγκέντρωση κουνουπιών, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών περιστατικών», ανέφερε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, σε σημερινή της συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Ο απολογισμός των θυμάτων έχει ήδη φτάσει τους εννέα νεκρούς, όσους είχαν καταγραφεί συνολικά σε ολόκληρη την περσινή περίοδο. Η κυκλοφορία του ιού αναμένεται να συνεχιστεί έως τα τέλη Οκτωβρίου, με τους ειδικούς να επισημαίνουν την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και συστηματική πρόληψη απέναντι στα τσιμπήματα των κουνουπιών.

Η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου ανέφερε ότι περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που προσβάλλονται από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν εμφανίζουν συμπτώματα, ενώ περίπου 2 στους 10 εκδηλώνουν ήπια συμπτωματολογία. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό, περίπου 1 στα 100 έως 150 περιστατικά, η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή μορφή, όπως μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, με συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο και άλλες νευρολογικές διαταραχές.

Σε περίπτωση εμφάνισης νευρολογικών συμπτωμάτων, όπως σύγχυση, υπνηλία, αδυναμία στα άκρα ή σπασμοί, απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση. Για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία ούτε διαθέσιμο εμβόλιο, με την αντιμετώπιση να επικεντρώνεται στον έλεγχο και την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Οι ασθενείς που εμφανίζουν σοβαρή μορφή της νόσου μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ η θνητότητα στις βαριές περιπτώσεις μπορεί να φτάσει το 10%.