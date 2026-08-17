«Η τραγωδία της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα γεννά σοβαρά ερωτήματα που δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από γενικές διαβεβαιώσεις», αναφέρουν σε δήλωσή τους ο Ανδρέας Πουλάς, υπεύθυνος του ΚΤΕ Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και ο γραμματέας του Τομέα του κόμματος Μιχάλης Χάλαρης.

«Πώς προκλήθηκαν οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν με μικρή χρονική διαφορά στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα Σεληνίων; Ισχύουν οι καταγγελίες ότι η πρώτη εστία εμφανίστηκε σε οικόπεδο με συσσωρευμένα απορρίμματα και, εφόσον ισχύουν, είχαν προηγηθεί έλεγχοι και ενέργειες καθαρισμού; Πώς εξαπλώθηκε η φωτιά τόσο γρήγορα μέσα σε κατοικημένη περιοχή; Ποια προληπτικά μέτρα είχαν ληφθεί, ενώ ήταν γνωστό ότι η Σαλαμίνα βρισκόταν σε συνθήκες πολύ υψηλού κινδύνου και θα επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι; Γιατί δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν εγκαίρως;», είναι τα ερωτήματα που θέτουν και για τα οποία ζητούν απαντήσεις.

Επισημαίνουν ότι «οι πληροφορίες για τα ακριβή αίτια πρέπει να διερευνηθούν πλήρως και αντικειμενικά. Δεν χωρούν πρόωρα συμπεράσματα. Χωρούν, όμως, θεσμική σοβαρότητα, διαφάνεια και λογοδοσία».

Οι κ.κ. Πουλάς και Χάλαρης τονίζουν πώς ιδιαίτερη απάντηση απαιτείται και για το πρόγραμμα ANTINERO στη Σαλαμίνα με την κυβέρνηση να οφείλει να ενημερώσει δημόσια και αναλυτικά ποια έργα καθαρισμού, απομάκρυνσης καύσιμης ύλης, συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και δημιουργίας ή συντήρησης αντιπυρικών ζωνών προβλέφθηκαν, σε ποιες περιοχές, σε ποια έκταση, με ποιο κόστος, από ποιους αναδόχους, με ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποιους ελέγχους παραλήφθηκαν.

«Μόλις λίγες ώρες πριν από την τραγωδία στη Σαλαμίνα, ο υπουργός Επικρατείας κ. ‘Ακης Σκέρτσος, αναφερόμενος στην πυρκαγιά της Σίβηρης Χαλκιδικής, εγκαλούσε την αντιπολίτευση επειδή μιλούσε για “μεγάλη καταστροφή” και καλούσε να αναγνωρίσουμε “την καταστροφή που δεν ζήσαμε, διότι το κράτος λειτούργησε αποτελεσματικά”. Η απάντηση ήρθε, δυστυχώς, με τον πιο οδυνηρό τρόπο», υπογραμμίζουν.

Προσθέτουν ότι η κριτική στην κυβέρνηση δεν ακυρώνει το έργο των πυροσβεστών αλλά αντίθετα το προστατεύει και το τιμά. Οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής δεν χρειάζονται κυβερνητικούς πανηγυρισμούς. Χρειάζονται σχέδιο, μέσα, εκπαίδευση, συντονισμό, ασφαλείς συνθήκες και ένα κράτος που προλαμβάνει αντί να τρέχει πίσω από την καταστροφή.

‘Αλλο η αναγνώριση της αυταπάρνησης όσων επιχειρούν στο πεδίο και άλλο η πολιτική ασυλία μιας κυβέρνησης που κρίνεται για την πρόληψη, την προετοιμασία, τον συντονισμό και την προστασία της ανθρώπινης ζωής», σημειώνουν.

«Η χώρα δεν χρειάζεται λιγότερη πρόληψη. Χρειάζεται καλύτερη πρόληψη. Με σχέδιο. Με επιστήμη. Με διαφάνεια. Με λογοδοσία. Με πραγματική προστασία της ανθρώπινης ζωής», καταλήγουν εκφράζοντας παράλληλα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους