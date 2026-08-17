Η κίνηση του πρωθυπουργού της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπις, να κόψει λουλούδια από ένα συγκεκριμένο βουνό προκάλεσε αντιδράσεις, με τον ίδιο να δηλώνει ότι προτίθεται να πληρώσει πρόστιμο αν χρειαστεί.

Ο Μπάμπις είχε πάει το Σάββατο για πεζοπορία στο βουνό Λίσα Χόρα, μέρος που στο παρελθόν είχε ανέβει με έναν συνάδελφό του -που έχει φύγει από τη ζωή- από το πολιτικό κίνημα ANO.

Όταν έφτασε στην κορυφή, ο Μπάμπις έκοψε λουλούδια για να τιμήσει τη μνήμη του εκλιπόντος, ενώ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στιγμιότυπα.

Εντούτοις, το βουνό θεωρείται προστατευμένη περιοχή, με αποτέλεσμα ορισμένοι να θεωρούν ότι έκοψε παρανόμως τα λουλούδια.

«Ίσως παραβίασα κάποιο νόμο, για το οποίο ζητώ συγγνώμη. Και φυσικά, αν χρειαστεί, θα πληρώσω οπωσδήποτε το πρόστιμο», ανέφερε ο Τσέχος πρωθυπουργός.

Δεν φαίνεται, όμως, ο Τσέχος πρωθυπουργός να παραβίασε κάποιο νόμο, με ειδικό σε περιβαλλοντικά θέματα, ο οποίος εργάζεται για οργανισμό που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Τσεχίας, να υποστηρίζει ότι ο Μπάμπις έκοψε δύο απολύτως συνηθισμένα είδη φυτών: επιλόβιο με στενά φύλλα (Chamaenerion angustifolium) και σεναίκιο του Fuchs (Senecio ovatus).