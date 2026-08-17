Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιό της από τον Κιθ Έρμπαν, ενώ αναφέρθηκε και στον γάμο της με τον Τομ Κρουζ, αποκαλύπτοντας πως στο παρελθόν την είχαν προειδοποιήσει ότι το γεγονός πως ήταν σύζυγός του θα μπορούσε να επισκιάσει τη δική της καριέρα.

Σε νέα συνέντευξή της στη βρετανική «Vogue», η 59χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στα δύο διαζύγια που βίωσε κάτω από το έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης: εκείνο από τον Τομ Κρουζ, τον οποίο παντρεύτηκε το 1990 και από τον οποίο χώρισε το 2001, και εκείνο από τον μουσικό Κιθ Έρμπαν, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2006.

Η Νικόλ Κίντμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν τον Σεπτέμβριο του 2025, επικαλούμενη προβλήματα στον γάμο τους και αγεφύρωτες διαφορές. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε εξωδικαστικά μέχρι τον Ιανουάριο.

Η Νικόλ Κίντμαν παραδέχθηκε ότι το δεύτερο διαζύγιό της αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στη ζωή της. «Αλλά την ίδια στιγμή σκέφτομαι “εντάξει, δεν το περίμενα αυτό. Είχα μια διαφορετική εικόνα για το πώς θα ήταν η ζωή μου, αλλά τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα“. Κάνεις όλα αυτά τα σχέδια και έχεις τόσες ιδέες για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και μετά δεν εξελίσσονται έτσι. Πρέπει να προσαρμοστείς. Μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι. Αυτή τη στιγμή το μέλλον είναι εντελώς άγνωστο για μένα», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτή η περίοδος υπήρξε και τρομακτική για την ίδια, η Νικόλ Κίντμαν απάντησε: «Υπήρξε μια στιγμή που φοβόμουν πάρα πολύ και ένιωθα βαθιά ευάλωτη, κάτι που σε αφήνει εκτεθειμένο. Και την ίδια στιγμή έλεγα στον εαυτό μου “μπορώ είτε να μην το αντιμετωπίσω πραγματικά και απλώς να κουλουριαστώ, είτε να προχωρήσω μπροστά με τεράστια ελπίδα”».

Στην ίδια συνέντευξη, η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε και μια πιο απρόσμενη πλευρά της καθημερινότητάς της: κάποιες φορές μεταμφιέζεται για να μπορεί να βγαίνει και να χορεύει χωρίς να γίνεται αντιληπτή. «Θα βάλω γυαλιά. Μερικές φορές φοράω περούκα για να κρυφτώ, μια μικρή σκούρα περούκα, και τότε μπορώ απλώς να χορέψω. Αρκεί να έχω ανθρώπους γύρω μου – δηλαδή παίρνω μαζί μου δικούς μου ανθρώπους – και τότε είμαι καλά. Το έχω ανάγκη», εξομολογήθηκε.