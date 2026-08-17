Η Χάλι Μπέρι εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά, δημοσιεύοντας την Κυριακή μια σειρά από φωτογραφίες με μπικίνι, καθώς γιόρταζε τα γενέθλιά της. Η ηθοποιός, η οποία έκλεισε τα 60 την Παρασκευή, πόζαρε στο Instagram με αυτοπεποίθηση, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της με ένα ασπρόμαυρο μπικίνι.

Ποζάροντας αρχικά στην παραλία και στη συνέχεια δίπλα στην πισίνα της βίλας όπου περνά τις διακοπές της, η Χάλι Μπέρι έδειχνε χαρούμενη και ξεκούραστη. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία είναι αρραβωνιασμένη με τον μουσικό Βαν Χαντ, άφησε να φανεί και το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, επιλέγοντας κατά τα άλλα διακριτικά κοσμήματα. Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Χάλι Μπέρι έγραψε: «Τίποτα δεν είναι ασπρόμαυρο».

Οι φωτογραφίες της προκάλεσαν, όπως ήταν αναμενόμενο, πλήθος σχολίων, με τους θαυμαστές της να τονίζουν πόσο εντυπωσιακή δείχνει και αρκετούς να δυσκολεύονται να πιστέψουν την ηλικία της.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ανήμερα των 60ών γενεθλίων της, η Χάλι Μπέρι είχε τραβήξει ξανά τα βλέμματα, ποζάροντας χωρίς σουτιέν με μια κόκκινη μεταξωτή ρόμπα και έχοντας στο πλευρό της τον αρραβωνιαστικό της, Βαν Χαντ.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, η Χάλι Μπέρι εξακολουθεί στα 60 της να εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της, ενώ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το πέρασμα του χρόνου δεν είναι κάτι που την τρομάζει. Πριν φτάσει σε αυτό το ηλικιακό ορόσημο, είχε δηλώσει ότι θεωρεί προνόμιο το γεγονός ότι μεγαλώνει και πως τα 60 δεν την προβληματίζουν ιδιαίτερα.

Μιλώντας τον Ιούνιο στην εκπομπή «TODAY», είπε: «Νιώθω διαφορετικά απ’ ό,τι πίστευα ότι θα ένιωθα στα 60. Δηλαδή, τι είναι τα 60; Τι σημαίνει πλέον ηλικία; Είναι ένα συναίσθημα». Και συνέχισε: «Νιώθω πιο δυνατή, πιο έξυπνη, πιο σοφή, περισσότερο ο εαυτός μου, έχω περισσότερο τον έλεγχο. Αυτή τη στιγμή είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι ακόμη εδώ και είμαι υγιής».

Καθώς μπαίνει σε ένα νέο κεφάλαιο της ζωής της, η Χάλι Μπέρι έχει μιλήσει ανοιχτά και για την αποφασιστικότητά της να μη γίνει αόρατη στο Χόλιγουντ λόγω ηλικίας. «Φτάνεις σε μια ηλικία που νιώθεις ότι σε περιθωριοποιούν, ότι σε υποτιμούν. Το αισθάνεσαι στη δουλειά. Το αισθάνεσαι από την κοινωνία», είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος στο «The Cut». «Όμως έχω αποφασίσει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να επιτρέψω να με διαγράψουν. Γι’ αυτό έχω αναλάβει αυτή την αποστολή γύρω από την εμμηνόπαυση. Θα μιλάω πιο δυνατά από ποτέ».