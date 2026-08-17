Στα χαμένα ο Λίσι

Ενδιαφέρον θα είχε να ρωτήσει κάποιος τον Αλέσιο Λίσι πώς αισθάνεται τις τελευταίες μέρες. Ο Ιταλός προπονητής αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ επειδή το είδε ως μια πολύ καλή ευκαιρία για να φτιάξει το όνομά του, αλλά τώρα σκέφτεται ότι μπορεί να έκανε λάθος τελικά… Τα μπρος-πίσω στις μεταγραφές, η απειρία παραγόντων σε κομβικές θέσεις και φυσικά, ως αποκορύφωμα, η πώληση του Κωνσταντέλια, κάνουν τον Λίσι να σκεφτεί ότι η σεζόν που έχει μπροστά του θα είναι πολύ δύσκολη. Εκτός κι αν αποκλειστεί από τη Μπραν, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα πρέπει να αγχώνεται για το μέλλον, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρησή του θα έχει αρχίσει.

Δεν το ήξερε κανείς

Σε ό,τι αφορά την πώληση του Κωνσταντέλια πάντως, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι περισσότεροι στη διοίκηση δεν ήξεραν τίποτα. Είναι δυνατόν να πωλείται ο καλύτερος παίκτης της ομάδας και να μην το ξέρουν όλοι στη διοίκηση; Στην προκειμένη περίπτωση είναι. Πλην του Σαββίδη, το ήξερε η Γκοντσαρέβα που έκανε τις διαπραγματεύσεις με τη Ντόρτμουντ και ακόμη ένας. Όλοι οι άλλοι ήταν στα σκοτάδια και απλά ξύπνησαν την Κυριακή και έμαθαν ότι ο Κωνσταντέλιας είναι στο αεροπλάνο για Γερμανία. Λάθος χειρισμοί, οι οποίοι αποτελούν ακόμη ένα επιχείρημα για όσους ήταν ούτως ή άλλως κατά του Ιβάν Σαββίδη τον τελευταίο χρόνο και τώρα έχουν ξεσαλώσει με την πώληση του «Ντέλια».

Τους εκνεύρισε όλους

Σε δύσκολη θέση απέναντι σε πολλούς είναι πλέον συγκεκριμένο στέλεχος του ΠΑΟΚ, αν και κανείς δεν έχει καταλάβει τον ακριβή ρόλο του. Περίεργος ως τύπος, πάντα ήταν, συμπεριφέρεται σαν αφεντικό ενώ είναι υπάλληλος και έχει καταφέρει να γίνει αντιπαθής σε πολλούς τα τελευταία χρόνια. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στους αντιπάλους, οι οποίοι βλέπουν μονίμως μια εριστική συμπεριφορά, αλλά και σε ανθρώπους εντός του ΠΑΟΚ. Είτε στο ποδοσφαιρικό τμήμα, είτε στη διοίκηση. Ο ίδιος βέβαια ποντάρει στο γεγονός ότι έχει εξαιρετικές σχέσεις με το περιβάλλον του Σαββίδη (όχι με τον ίδιο τον Ιβάν) αλλά αυτό δεν θα ισχύει για πάντα.

Γι’ αυτό πήρε Μονκάδα

Και για μεταγραφή εξτρέμ κινείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι φανερό ότι δεν έκανε και τον καλύτερο μεταγραφικό σχεδιασμό. Ή αν έγινε καλός σχεδιασμός, δεν πήγε τίποτα καλά στην υλοποίησή του. Δεν είναι λογικό λίγες μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, έχοντας ήδη παίξει δύο επίσημα παιχνίδια στην Ευρώπη, να αναμένονται… κάμποσες μεταγραφές αλλά και αποχωρήσεις. Και ο πρώτος που κατάλαβε ότι τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε είναι ο Μαρινάκης, γι’ αυτό και προχώρησε σε συμφωνία με τον Μονκάδα, ο οποίος θα πρέπει να βάλει σε μια τάξη τα πράγματα και να εξασφαλίσει ότι από εδώ και πέρα η ΠΑΕ το μεταγραφικό κομμάτι θα λειτουργεί υποδειγματικά.

Κι άλλο 4άρι

Ο μπασκετικός Ολυμπιακός, λένε όσοι είναι κοντά στον Μπαρτζώκα, θα πάρει κι άλλο 4άρι, μετά τον Εντιάι. Είναι δεδομένο ότι οι ερυθρόλευκοι θα κινηθούν για 3άρι μέσα στη σεζόν, με τον Χεζόνια να είναι ο μεγάλος στόχος. Όσοι ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις, όμως, ισχυρίζονται ότι θα πρέπει να θεωρείται σίγουρη ακόμη μία μεταγραφή πάουερ φόργουορντ και ότι δεν θα βγει η σεζόν μόνο με τους Βεζένκοβ και Εντιάι. Και για να το λένε, κάτι θα ξέρουν… Όχι το όνομα, αλλά τις προθέσεις, το πλάνο του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος θέλει όσο τίποτα άλλο φέτος, λόγω της επιστροφής του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, να διατηρήσει τους ερυθρόλευκους στην κορυφή Ελλάδας και Ευρώπης.