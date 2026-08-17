Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τον Γιάννη Κωνσταντέλια για τα επόμενα πέντε χρόνια, με τον παίκτη να τονίζει ότι θα δώσει τα πάντα για τη νέα του ομάδα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνίζομαι στο εξής για τη Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ», είπε ο Κωνσταντέλιας σε δηλώσεις που έκανε.

Επίσης, η Ντόρτμουντ σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε: «Ο μέσος Γιάννης Κωνσταντέλιας εντάσσεται με άμεση ισχύ στη Μπορούσια Ντόρτμουντ και υπέγραψε συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2031».

Ο Λαρς Ρίκεν, Διευθύνων Σύμβουλος Αθλητικού της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που καταφέραμε να προσελκύσουμε έναν τόσο ταλαντούχο επιθετικό παίκτη όπως ο Γιάννης, την εξέλιξη του οποίου παρακολουθούσαμε εδώ και αρκετό καιρό. Στα 23 του χρόνια είναι ακόμα ένας νεαρός παίκτης, ο οποίος όμως ταυτόχρονα κουβαλάει ήδη μεγάλη εμπειρία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπευθύνους του ΠΑΟΚ για τις πάντα σεβαστές και εποικοδομητικές συζητήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γιάννη».

Giannis Konstantelias spielt in Zukunft für Schwarzgelb! 🇬🇷



Der 23-Jährige Mittelfeldspieler wechselt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki nach Dortmund und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031 unterschrieben. 🤝



Zur Meldung:

➡️ https://t.co/1kfdBCQHw3 pic.twitter.com/Ipbl0DZm7b — Borussia Dortmund (@BVB) August 17, 2026

«Σ’ ευχαριστούμε, Γιάννη»

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανακοίνωση τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αναφέροντας:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της με τη Ντόρτμουντ για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια και του εύχεται κάθε επιτυχία στην Bundesliga και στη συνέχεια της καριέρας του.

Η ιστορία του Κωνσταντέλια με τον Δικέφαλο ξεκίνησε το 2013. Πέρασε από όλα τα στάδια του PAOK Academy, έκανε ρεκόρ, κατέκτησε τίτλους και μάγεψε με την ποιότητά του σε κάθε ποδοσφαιρικό γήπεδο, μέχρι που τον Ιανουάριο του 2021, σε ένα παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ, έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, παίρνοντας το βάπτισμα του πυρός με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια αποτέλεσαν την περίοδο καθιέρωσής του στην πρώτη ομάδα. Αγωνίστηκε σε 190 αγώνες, σκόραρε 44 φορές, έδωσε 26 ασίστ, κατέκτησε ένα Κύπελλο Ελλάδας, αναδείχθηκε MVP της σεζόν 2022-23 από το κοινό του Δικεφάλου και έκανε όλη την Ευρώπη να ασχοληθεί μαζί του.

Γιάννη, σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου!



Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις ακόμη πιο ψηλά, να κυνηγήσεις όλα τα όνειρά σου 🦅



Πάντα θα σε παρακολουθούμε και θα χαιρόμαστε με κάθε σου… pic.twitter.com/i7j4ugwtjs — PAOK FC (@PAOK_FC) August 17, 2026

Οι εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ του έστρωσαν τον δρόμο προς ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, την Bundesliga και μια από τις κορυφαίες ομάδες. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε μαζί, με κορυφαία την κατάκτηση του πρωταθλήματος της σεζόν 2023-24.

Ο αποχωρισμός δεν είναι εύκολος, όμως αποτελεί τη φυσική συνέχεια για ένα ταλέντο σαν τον Γιάννη, που τώρα κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του. Ανδρώθηκες μέσα από την ακαδημία της ομάδας μας και θα είσαι για πάντα μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας! Καλή τύχη, Γιάννη!”.