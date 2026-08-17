

Δύο drones που φέρεται να προήλθαν από την περιοχή των ιρανικών συνόρων έπληξαν το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου το γραφείο του πρωθυπουργού του Ιρακινού Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ. Η επίθεση επιβεβαιώθηκε από τις τοπικές αρχές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους δράστες ή τα κίνητρά τους.

«Το γραφείο του Μασρούρ Μπαρζανί στοχοθετήθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονταν από τα σύνορα με το Ιράν», σύμφωνα με τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες του Ιρακινού Κουρδιστάν, το οποίο χαρακτήρισε την επίθεση «απαράδεκτη» και την καταδίκασε.

Δεν αναφέρθηκαν ανθρώπινες απώλειες.

Το σπίτι του επικεφαλής των τοπικών υπηρεσιών πληροφοριών έγινε επίσης στόχος αυτής της επίθεσης, από την οποία δεν προκλήθηκαν θύματα και η οποία πραγματοποιήθηκε στα περίχωρα της Πιρμάμ, στην επαρχία Αρμπίλ.

«Το προσωπικό γραφείο μου και η κατοικία του επικεφαλης της Υπηρεσίας Ασφαλείας και Πληροφοριών έγιναν στόχοι επιθέσεων από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανακοίνωσε ο Μαρσούρ Μπαρζανί, καταδικάζοντας «με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα αυτές τις ανεύθυνες και απαράδεκτες επιθέσεις» και κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Η Τεχεράνη δεν αντέδρασε στις κατηγορίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών του Ιρακινού Κουρδιστάν, η επίθεση πραγματοποιήθηκε «στις 00:28» με «δύο παγιδευμένα drones του τύπου Hadid 110».

Η περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν, αυτόνομη από το 1991, διατηρεί στενές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις δυτικές χώρες, ενώ υιοθετεί παράλληλα μετριοπαθή στάση έναντι του γείτονά του, του Ιράν.

Από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με μια ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν, το οποίο απάντησε πλήττοντας χώρες συμμάχους των ΗΠΑ, το Κουρδιστάν έχει βομβαρδιστεί περισσότερες από χίλιες φορές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που οι κουρδικές αρχές αποδίδουν στο Ιράν, έχουν αναχαιτισθεί επανειλημμένα πανω από την Αρμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, ενώ άλλες έχουν πλήξει αντιπολιτευόμενους Κούρδους του Ιράν.

Τα αμερικανικά συμφέροντα γίνονται επίσης τακτικά στόχοι φιλοϊρανικών ένοπλων ιρακινών οργανώσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.