Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου στην επαρχιακή οδό Μουδανιών-Συκιάς, με έναν 29χρονο να χάνει τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, χθες, εντοπίστηκε από περιπολία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όχημα που οδηγούσε 29χρονος Έλληνας το οποίο είχε εκτραπεί της πορείας του, είχε προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες και είχε ανατραπεί σε αγροτεμάχιο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.