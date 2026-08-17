Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα, καθώς φέρεται να εισέβαλε σε διαμέρισμα ηλικιωμένης, σκαρφαλώνοντας από το λούκι της πολυκατοικίας.

Από το σπίτι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ανήλικος αφαίρεσε κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 3.000 ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, ωστόσο, δεν αποτελεί το πρώτο περιστατικό στο οποίο ο 14χρονος φέρεται να επιχειρεί να εισέλθει σε σπίτι με αυτόν τον τρόπο.

Είχε καταλήξει στη ΜΕΘ έπειτα από πτώση

Σε προηγούμενη απόπειρά του να ανέβει σε μπαλκόνι, ο ανήλικος έπεσε και τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε άλλη περίπτωση, επιχείρησε να εισβάλει σε διαφορετικό διαμέρισμα, έγινε όμως αντιληπτός. Τότε, σκύλοι της πολυκατοικίας τον καταδίωξαν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο.

Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, η μητέρα του 14χρονου υπέβαλε μήνυση σε βάρος των ιδιοκτητών των σκύλων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Οι επανειλημμένες απόπειρες του ανηλίκου έχουν προκαλέσει προβληματισμό στις Αρχές, ιδιαίτερα λόγω της ηλικίας του και του επικίνδυνου τρόπου με τον οποίο φέρεται να επιχειρούσε να εισβάλει σε σπίτια.