Πέντε νεαροί σκοτώθηκαν και ακόμα τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ιρλανδία, έπειτα από μετωπική σύγκρουση με άλλο όχημα.

Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν τρεις νεαρές γυναίκες και ένα μικρό αγόρι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής στον αυτοκινητόδρομο M9, στην κομητεία Κίλνταρ.

Ο αρχηγός της ιρλανδικής αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι, χαρακτήρισε τη μετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων «φρικτή» και δήλωσε ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις, οδηγοί κινούνται στο αντίθετο ρεύμα των αυτοκινητοδρόμων προκειμένου να συγκεντρώσουν likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί από τις Αρχές σε ποιο από τα δύο οχήματα επέβαιναν οι πέντε έφηβοι που έχασαν τη ζωή τους, ούτε ποιο από τα δύο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου. Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μετωπική σύγκρουση στον M50 του Δουβλίνου, στην οποία ενεπλάκη επίσης όχημα που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Αναφερόμενος στο νέο δυστύχημα, ο Κέλι δήλωσε ότι οι επιβαίνοντες «ταξίδευαν ανυποψίαστοι, όταν παρασύρθηκαν από ένα όχημα που κινούνταν στην αντίθετη πλευρά του αυτοκινητοδρόμου».

«Αυτό το φρικτό περιστατικό, μετά και την πρόσφατη σύγκρουση στον M50, δείχνει πόσο ανεύθυνη και επικίνδυνη είναι η οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου», ανέφερε.

Ο Κέλι σημείωσε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση έχει παραπεμφθεί στη ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αστυνομίας, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι αστυνομικοί καταβάλλουν προσπάθειες για να σταματούν τέτοια οχήματα, έχοντας παράλληλα υπόψη την ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου, σύμφωνα με τον Guardian.