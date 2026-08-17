Ανησυχία προκαλεί στην Ευρώπη η ταχεία ανάπτυξη των ρωσικών υποδομών για drones, καθώς η Μόσχα φέρεται να δημιουργεί νέες βάσεις εκτόξευσης σε στρατηγικά σημεία κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Οι νέες εγκαταστάσεις φέρνουν πλέον περιοχές χωρών του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Βαρσοβία, εντός της ακτίνας δράσης τους. Έρευνα της Telegraph, η οποία βασίστηκε σε δορυφορικές εικόνες και έγγραφα, εντόπισε συνολικά δέκα βάσεις με νέες εγκαταστάσεις εκτόξευσης.

Αναλυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ταχεία ενίσχυση των δυνατοτήτων της Μόσχας, καθώς «οι νέες βάσεις μπορούν να υποστηρίξουν μαζικές επιθέσεις με drones μεγαλύτερης εμβέλειας».

Ορισμένες από τις βάσεις χρησιμοποιούνται ήδη για επιθέσεις στην Ουκρανία, καθώς η εγγύτητά τους στα σύνορα διευκολύνει τις μαζικές αεροπορικές επιθέσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται, ενώ η ουκρανική αεράμυνα αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να στραφεί εναντίον της Ευρώπης σε περίπτωση πολέμου. Ευρωπαίοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών εκτιμούν ότι η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο μιας εσκεμμένης ένοπλης ενέργειας που θα μπορούσε να προκαλέσει κλιμάκωση σε πολωνικό έδαφος, επιθέσεις με πυραύλους ή drones εναντίον κρίσιμων υποδομών, καθώς και επιχειρήσεις «false flag», οι οποίες θα μπορούσαν να αποδοθούν στην Ουκρανία.

Russia has installed secret bases capable of firing high-powered drones deep into Nato territory.



A Telegraph investigation can reveal 10 Kremlin bases with newly built launch pads for Moscow’s most advanced long-range suicide drones.



🔗 https://t.co/SEFQQTn385 pic.twitter.com/VgBiT9P4MH — The Telegraph (@Telegraph) August 16, 2026

Τουλάχιστον 59 νέες ράγες εκτόξευσης στα ρωσικά σύνορα

«Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εδάφους των συμμάχων», τόνισε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι η Συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την ετοιμότητά της για την αποτροπή και την αντιμετώπιση κάθε απειλής, συμπεριλαμβανομένης εκείνης από drones.

Χρησιμοποιώντας έγγραφα που διέρρευσαν και δορυφορικές εικόνες, η Telegraph εντόπισε τουλάχιστον 59 νέες ράγες εκτόξευσης, δηλαδή μηχανικούς οδηγούς που χρησιμοποιούνται για την απογείωση drones σταθερής πτέρυγας αντί για συμβατικούς διαδρόμους, κατά μήκος των ρωσικών συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

Ορισμένα από τα κέντρα επιχειρήσεων drones έχουν δημιουργηθεί σε πρώην στρατιωτικές βάσεις και πολιτικά αεροδρόμια, ενώ άλλες εγκαταστάσεις εκτόξευσης έχουν κατασκευαστεί σε αγροτικές περιοχές της Ρωσίας.

Ανάλυση δορυφορικών εικόνων από την εταιρεία πληροφοριών για drones «DroneSec» έδειξε ότι περίπου 20 από τις νέες ράγες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο μήκος, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση των νεότερων drones μεγάλης εμβέλειας της Ρωσίας.

Αναβαθμισμένα Shahed με εμβέλεια σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων

Η Μόσχα αναβαθμίζει με ταχύτατους ρυθμούς τη ρωσική εκδοχή των ιρανικών drones Shahed, αναπτύσσοντας νεότερες εκδόσεις με κινητήρες τζετ, οι οποίες μπορούν να φτάσουν σε στόχους σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων μακριά.

Η χρήση των νέων εκδόσεων από τις συγκεκριμένες βάσεις θα έφερνε ακόμα και την πρωτεύουσα της Πολωνίας εντός της εμβέλειας των ρωσικών επιθέσεων. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι η Ρωσία σχεδιάζει μια τέτοια επίθεση. Ωστόσο, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής σύγκρουσης.

🇷🇺🇪🇺🇺🇦🇵🇱 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Russia Builds Secret Drone Bases Within Striking Distance Of NATO



Russia has established 10 new drone hubs near Belarus and Ukraine, with satellite imagery revealing at least 59 launch rails.



Some facilities can reportedly store more than 1,000 drones,… pic.twitter.com/DpfW2qP60z — Defence Index (@Defence_Index) August 17, 2026

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι παλαιότερες εκδόσεις των drones θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και στις βρετανικές ακτές, αν και θεωρείται εξαιρετικά πιθανό ότι οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης στη Βρετανία από τις συγκεκριμένες βάσεις, θα αναχαιτιζόταν. Οι νεότερες εκδόσεις, με τις ονομασίες Geran-4 και Geran-5, μπορούν να πετούν αρκετά γρήγορα ώστε να αποφεύγουν συστήματα αεράμυνας, ενώ μπορούν να μεταφέρουν φορτίο έως 90 κιλά, σύμφωνα με έγγραφα της ουκρανικής κυβέρνησης.

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GUR έχει επίσης προειδοποιήσει ότι η Ρωσία εξοπλίζει drones Geran με πυραύλους, προκειμένου να επιτίθενται σε αεροσκάφη που προστατεύουν το Κίεβο.

Χιλιάδες drones έτοιμα για εκτόξευση

Οι δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν σημαντική αύξηση της παρουσίας των προηγμένων drones, ενώ σε μία από τις βάσεις υπάρχει αρκετός χώρος για την αποθήκευση περισσότερων από 1.000 drones ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, οι βάσεις τροφοδοτούνται από αρκετά εργοστάσια πυρομαχικών σε ολόκληρη τη Ρωσία, μεταξύ των οποίων και η ειδική οικονομική ζώνη Αλαμπούγκα, ένα τεράστιο συγκρότημα παραγωγής drones που κατασκευάζει περίπου 6.000 μονάδες τον χρόνο.

Ο Μάικ Μόνικ, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της DroneSec, ο οποίος ανέλυσε τις δορυφορικές εικόνες, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο έχει «επεκτείνει σημαντικά» το δίκτυο των drones του, με στόχο «να επιτεθεί στην Ουκρανία και να θέσει τις χώρες του ΝΑΤΟ υπό την απειλή τέτοιων επιθέσεων».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η επέκταση των εγκαταστάσεων εκτόξευσης δείχνει πως η Ρωσία έχει αυξήσει την ικανότητά της να εκτοξεύει μεγαλύτερο αριθμό drones, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί νέα τεχνολογία για να κάνει τα σύγχρονα μοντέλα δυσκολότερα στην αναχαίτιση.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι τα drones «έχουν αλλάξει θεμελιωδώς τον χαρακτήρα του σύγχρονου πολέμου» και έχουν εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα στο πεδίο της μάχης.

«Επεκτείνουμε με ταχύτατους ρυθμούς την ικανότητά μας να παράγουμε, να επιχειρούμε και να εξουδετερώνουμε drones σε μεγάλη κλίμακα», ανέφερε.