Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο συλληφθέντες κρατούσαν σε διαμέρισμα δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου, αστυνομικοί έπειτα από σήμα που έλαβαν για ληστεία στο κέντρο της πόλης, εντόπισαν τους δύο δράστες, οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Στο σημείο εκείνο εντοπίστηκαν δύο αλλοδαποί, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων, οι οποίοι σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν, κρατούνταν από τους προαναφερόμενους δράστες σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης υπό την απειλή όπλου και τους αφαίρεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα, ωστόσο κατάφεραν να διαφύγουν κατά τη μεταφορά τους σε άλλο διαμέρισμα.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα στην ελληνική επικράτεια από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ σε μέλος κυκλώματος, όπου τους παρέλαβαν οι συλληφθέντες, οι οποίοι ζητούσαν επιπλέον 3.000 ευρώ για να τους αφήσουν ελεύθερους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.