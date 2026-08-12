Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις σκοπεύουν να παραμείνουν στον νότιο Λίβανο.

Η Ουάσινγκτον επισήμανε ότι μια τέτοια προοπτική έρχεται σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις που έχει δώσει η ισραηλινή κυβέρνηση ότι δεν έχει εδαφικές βλέψεις στον Λίβανο.

«Οι ΗΠΑ αναμένουν από όλα τα μέρη να ενεργούν κατά τρόπο σύμφωνο με το πλαίσιο στο οποίο συμφώνησαν και το Ισραήλ έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν έχει εδαφικές φιλοδοξίες στον Λίβανο», ανέφερε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δήλωση που εστάλη σε δημοσιογράφους.

«Μια μόνιμη στρατιωτική παρουσία στον νότιο Λίβανο δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας ούτε με τη μακροπρόθεσμη ειρήνη και ασφάλεια των δύο κρατών», πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάζει τον Κατς.

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ακόμη ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν πλήρως την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία του Λιβάνου».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, για το οποίο είχε μεσολαβήσει η Ουάσινγκτον, «περιλαμβάνει σαφώς μια πορεία σταδιακής αναδιάταξης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η οποία συνδέεται με την επαληθευμένη αποστράτευση της Χεζμπολάχ και τη διάλυση των υποδομών της».

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου εφαρμόζουν ήδη το πρώτο πιλοτικό στάδιο του σχεδίου σε περιοχή του νότου, από την οποία έχουν αποχωρήσει οι ισραηλινές δυνάμεις και έχουν αναπτυχθεί στη θέση τους λιβανικά στρατεύματα.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου εφαρμόζουν την πρώτη πιλοτική ζώνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την πλήρη εφαρμογή αυτής της διαδικασίας», σημείωσε ο αξιωματούχος.

Τι δήλωσε ο Κατς

Κατά την επίσκεψή του στον νότιο Λίβανο νωρίτερα σήμερα, ο Ισραέλ Κατς είχε διαμηνύσει ότι ο ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τις λεγόμενες «ζώνες ασφαλείας».

«Οι IDF είναι εδώ για να παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, προκειμένου να προστατεύσουν ολόκληρο το κράτος του Ισραήλ. Έχω δώσει εντολή στο να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προετοιμαστεί ο στρατός για μακροχρόνια παρουσία στην περιοχή. Όπως έχουμε καταστήσει απολύτως σαφές ο πρωθυπουργός και εγώ, δεν αποχωρούμε από αυτήν τη ζώνη ασφαλείας», δήλωσε.

Ο Κατς αναφέρθηκε επίσης εκ νέου στην καταστροφή «όλων των σπιτιών» σε συγκεκριμένες περιοχές. Τον προηγούμενο μήνα είχε δηλώσει ότι δεκάδες χωριά στον νότιο Λίβανο είχαν ισοπεδωθεί συστηματικά, υποστηρίζοντας ότι σε αυτά υπήρχαν υποδομές της Χεζμπολάχ.

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου σε βάρος του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας.