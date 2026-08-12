Αντιμέτωπη με σοβαρές καταγγελίες βρίσκεται η 23χρονη Φίμπι Γκέιτς, κόρη του ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, καθώς η startup Phia, την οποία συνίδρυσε, κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε την πρακτική «cookie stuffing» προκειμένου να πιστώνεται διαδικτυακές πωλήσεις για τις οποίες στην πραγματικότητα δεν ήταν υπεύθυνη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Φίμπι Γκέιτς και η συνιδρύτρια της εταιρείας, Σοφία Κιάνι, φέρονται να γνώριζαν επί τουλάχιστον επτά μήνες ότι ορισμένες λειτουργίες της πλατφόρμας οδηγούσαν σε υπερβολική καταγραφή των προμηθειών από πωλήσεις. Τον Ιούλιο, όταν είχαν εμφανιστεί οι πρώτες σχετικές πληροφορίες, η Phia είχε υποστηρίξει ότι είχε ενημερωθεί για το πρόβλημα μόλις «τις τελευταίες 24 ώρες».

Η πρακτική του «cookie stuffing» μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να αντιμετωπιστεί από τα αμερικανικά δικαστήρια ως ηλεκτρονική απάτη (wire fraud), αδίκημα για το οποίο η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή μπορεί να φθάσει τα 20 χρόνια κάθειρξης, σύμφωνα με τη δικηγόρο Άριελ Γκίβνερ. Δεν προκύπτει, πάντως, από τα δημοσιεύματα ότι έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες σε βάρος της Γκέιτς ή της Κιάνι.

Πώς λειτουργούσε το σύστημα

Η Phia λειτουργεί ως ψηφιακός προσωπικός βοηθός αγορών και μέσω επέκτασης στον browser αναζητεί προσφορές και εκπτωτικούς κωδικούς σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Όταν ένας χρήστης επιλέγει κάποιο κουπόνι μέσω της υπηρεσίας, εγκαθίσταται ένα «cookie», ώστε το κατάστημα να γνωρίζει ότι η Phia συνέβαλε στην πώληση και να της καταβάλει την αντίστοιχη προμήθεια.

Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες επέτρεπαν την τοποθέτηση τέτοιων cookies ακόμη και όταν ο καταναλωτής δεν χρησιμοποιούσε κάποιο κουπόνι της Phia. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία μπορούσε να εμφανίζεται ως υπεύθυνη για μια αγορά και να διεκδικεί προμήθεια χωρίς να έχει οδηγήσει ουσιαστικά στην πώληση.

Η πρακτική φέρεται να εφαρμοζόταν τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο σε αγορές από μεγάλες εταιρείες λιανικής, μεταξύ των οποίων οι Nike, Gap και Nordstrom.

Τον Ιούνιο περίπου το 51% της συνολικής αξίας των εμπορευμάτων για τις πωλήσεις των οποίων η Phia διεκδικούσε την αναγνώριση της συμβολής της συνδεόταν με το επίμαχο σύστημα.

Μετά την απενεργοποίηση των συγκεκριμένων λειτουργιών τον Ιούλιο, τα μέσα ημερήσια έσοδα της εταιρείας φέρονται να υποχώρησαν από περίπου 80.000 δολάρια σε 10.000 έως 28.000 δολάρια.

Εκπρόσωπος της Phia αμφισβήτησε πάντως την ερμηνεία των στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι η πτώση οφειλόταν εν μέρει στην ευρύτερη αναστολή των μεθόδων δημιουργίας εσόδων της εταιρείας.

Τα μηνύματα της Φίμπι Γκέιτς

Εσωτερικά μηνύματα στο Slack φέρονται να δείχνουν ότι η Γκέιτς γνώριζε τη λειτουργία του συστήματος.

Σε μήνυμα της 18ης Δεκεμβρίου, η 23χρονη φέρεται να εξέφραζε ανησυχία επειδή η Phia δεν αποκόμιζε τις αναμενόμενες προμήθειες από το Etsy και ζητούσε από τους προγραμματιστές να επιβεβαιώσουν ότι η αυτόματη τοποθέτηση cookies λειτουργούσε σε όλες τις ιστοσελίδες όπου υπήρχε διαθέσιμο κουπόνι, ώστε η εταιρεία να μπορεί να αποκομίζει έσοδα από το σύνολο της αξίας των πωλήσεων.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Κιάνι είχε προτείνει ξεχωριστή λειτουργία με την οποία θα τοποθετούνταν cookie ακόμη και όταν ένας χρήστης επιχειρούσε απλώς να κλείσει ένα αναδυόμενο παράθυρο της Phia. Συνεργάτης της φέρεται να την ενημέρωσε ότι οι κανόνες του Google Chrome απαγορεύουν την εγκατάσταση affiliate cookies σε τέτοιες περιπτώσεις. Εκπρόσωπος της Phia δήλωσε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Η απάντηση της Phia

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι λειτουργίες που προκαλούσαν λανθασμένη απόδοση πωλήσεων καταργήθηκαν στις 7 Ιουλίου.

«Οποιεσδήποτε λειτουργίες προκαλούσαν λανθασμένη απόδοση πωλήσεων αφαιρέθηκαν αμέσως πριν από περισσότερο από έναν μήνα, στις 7 Ιουλίου. Εξετάζουμε κάθε συναλλαγή, έχουμε δεσμευτεί πλήρως και έχουμε ήδη αρχίσει να αντιστρέφουμε όλες τις συναλλαγές προς τους συνεργαζόμενους εμπορικούς οίκους που προέκυψαν από οποιαδήποτε λανθασμένη απόδοση», ανέφερε εκπρόσωπος της Phia στη New York Post.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι σκοπεύει να προσλάβει επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης, προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να διασφαλίσει ότι κάτι αντίστοιχο δεν θα επαναληφθεί.

Η Phia είχε αντλήσει το 2025 χρηματοδότηση ύψους 30 εκατ. δολαρίων από επενδυτές, μεταξύ των οποίων η Χέιλι Μπίμπερ, η Κρις Τζένερ και η ιδρύτρια της Spanx, Σάρα Μπλέικλι.

Η Impact.com, μία από τις εταιρείες affiliate marketing με τις οποίες συνεργαζόταν η Phia, έχει ήδη αναστείλει τη συνεργασία της με το δίκτυο και ανακατανείμει προμήθειες που προορίζονταν για την εταιρεία. Η Phia ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να προχωρήσει σε πρόσθετες επιστροφές χρημάτων, καθώς η επίμαχη πρακτική φέρεται να εφαρμοζόταν από τον Δεκέμβριο έως τον Ιούλιο.