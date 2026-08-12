Η νέα Σελήνη στον Λέοντα ανοίγει έναν νέο κύκλο που μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά τα 12 ζώδια, από τις σχέσεις και τα οικονομικά μέχρι την καριέρα, την προσωπική εξέλιξη και τους στόχους των επόμενων έξι μηνών. Ο Άρης με τον Χείρωνα ευνοεί το ξεπέρασμα εσωτερικών εμποδίων, ενώ ο Ερμής με τον Ουρανό φέρνει ιδέες, ανατροπές και διαφορετικές λύσεις.

Τι αλλάζει συνολικά στους επόμενους έξι μήνες

Η Νέα Σελήνη στον Λέοντα δεν ενεργοποιεί τον ίδιο τομέα για όλους. Για άλλους φέρνει έμφαση στις σχέσεις, για άλλους στα οικονομικά και την καριέρα, ενώ σε αρκετά ζώδια ανοίγει κύκλο επαναπροσδιορισμού προσωπικών στόχων.

Η παρουσία του Άρη με τον Χείρωνα συνδέεται με την αντιμετώπιση όσων λειτουργούν ανασταλτικά, ενώ ο Ερμής με τον Ουρανό προσθέτουν έναν παράγοντα απρόβλεπτων ιδεών και διαφορετικών επιλογών. Το βασικό χρονικό σημείο που επανέρχεται στις προβλέψεις είναι το επόμενο εξάμηνο, με κάθε ζώδιο να καλείται να δώσει προτεραιότητα σε διαφορετικό κομμάτι της ζωής του.

Αναλιτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός: Ξεκαθαρίζει τι αξίζει να κυνηγήσεις

Για τον Κριό, η περίοδος δεν χρειάζεται να συνδεθεί με διαρκή προσπάθεια. Η αρμονική επιρροή του Άρη και του Χείρωνα σε στρέφει σε δραστηριότητες που σε ανανεώνουν και σε βοηθούν να ξαναβρείς το κίνητρό σου.

Η Νέα Σελήνη στον Λέοντα σε βάζει σε θέση να πάρεις πρωτοβουλίες, αρκεί πρώτα να έχεις αποφασίσει τι θέλεις πραγματικά. Οι στόχοι που δεν σε εκφράζουν δύσκολα θα έχουν διάρκεια.

Το επόμενο διάστημα μπορεί να φέρει μια ιδέα ή μια δημιουργική έμπνευση που θα σε βοηθήσει να αφήσεις πίσω μια κατάσταση που είχε παραμείνει στάσιμη.

Ταύρος: Νέο πλάνο για σπίτι και οικονομικά

Ο Ταύρος καλείται να αντιμετωπίσει όσα τον έχουν κάνει να διστάζει. Η επιρροή του Άρη με τον Χείρωνα λειτουργεί ενθαρρυντικά για αποφάσεις που μέχρι σήμερα μπορεί να έμεναν στην άκρη.

Η Νέα Σελήνη στον Λέοντα στρέφει την προσοχή στο σπίτι, την οικογένεια και την ανάγκη για προσωπικό χώρο. Λίγη απόσταση από τον θόρυβο της καθημερινότητας μπορεί να σε βοηθήσει να ακούσεις καλύτερα τη διαίσθησή σου.

Παράλληλα, αξίζει να θέσεις συγκεκριμένους στόχους για το επόμενο εξάμηνο. Μια επαγγελματική δραστηριότητα που συνδέεται με το σπίτι ή μια νέα οικονομική ιδέα μπορεί να αποκτήσει ενδιαφέρον.

Δίδυμοι: Άνθρωποι και ιδέες που έρχονται τώρα έχουν συνέχεια

Για τους Διδύμους, το σημαντικότερο βήμα είναι να μην αφήσουν τις αμφιβολίες να καθορίσουν τις επιλογές τους. Ο Άρης και ο Χείρωνας βοηθούν να αντιμετωπιστούν σκέψεις που λειτουργούν περιοριστικά.

Η Νέα Σελήνη στον Λέοντα φέρνει νέες επαφές και ιδέες. Κάποιο πρόσωπο που γνωρίζεις τώρα ή μια συζήτηση που αρχικά φαίνεται ασήμαντη μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος τους επόμενους μήνες.

Ο Ερμής με τον Ουρανό ενισχύουν την ταχύτητα της σκέψης σου. Η διαφορετική προσέγγισή σου σε ένα θέμα μπορεί να τραβήξει την προσοχή και να ανοίξει μια νέα συζήτηση.

Καρκίνος: Τα οικονομικά ζητούν συγκεκριμένες αποφάσεις

Ο Καρκίνος δεν χρειάζεται να διαχειρίζεται μόνος του κάθε δυσκολία. Η σύνδεση Άρη και Χείρωνα υπενθυμίζει τη σημασία της αμοιβαίας στήριξης και μπορεί να φέρει πιο κοντά ανθρώπους στους οποίους έχεις ήδη σταθεί.

Με τη Νέα Σελήνη στον Λέοντα, τα οικονομικά περνούν σε πρώτο πλάνο. Υποχρεώσεις, εισοδήματα και μελλοντικοί στόχοι χρειάζονται επανεξέταση, με ορίζοντα τους επόμενους έξι μήνες.

Η επιρροή του Ερμή με τον Ουρανό μπορεί να φέρει μια απρόσμενη εξέλιξη ή μια πληροφορία που θα σε κάνει να δεις διαφορετικά μια οικονομική υπόθεση.

Λέων: Νέο προσωπικό κεφάλαιο

Ο Λέων είναι το ζώδιο που δέχεται άμεσα την επιρροή της Νέας Σελήνης, γεγονός που στρέφει την προσοχή σε προσωπικούς στόχους και αποφάσεις που αφορούν το μέλλον.

Ο Άρης με τον Χείρωνα βοηθούν να ξεχωρίσεις ποια σχέδια έχουν πραγματικές προοπτικές και ποια δεν χρειάζεται πλέον να καταλαμβάνουν χώρο στη ζωή σου.

Το ζητούμενο είναι να δημιουργήσεις έναν σαφή ορίζοντα για τους επόμενους έξι μήνες. Αργότερα, ο Ερμής και ο Ουρανός ευνοούν την επικοινωνία και την προβολή. Μια ιδέα που θέλεις να παρουσιάσεις μπορεί να βρει το κατάλληλο ακροατήριο.

Παρθένος: Λιγότερη απομόνωση, περισσότερη επαφή

Η Παρθένος μπορεί να έχει την τάση να αποσύρεται όταν αισθάνεται ότι δεν διαθέτει αρκετή ενέργεια. Αυτή την περίοδο, όμως, η παρουσία ανθρώπων που προσφέρουν στήριξη μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά.

Ο Άρης με τον Χείρωνα ενθαρρύνουν την επιστροφή σε κοινωνικούς κύκλους και επαφές που έχουν ουσία. Την ίδια στιγμή, η Νέα Σελήνη στον Λέοντα δημιουργεί περισσότερο χώρο για εσωτερική επεξεργασία παρά για την αναζήτηση εξωτερικής επιβεβαίωσης.

Το ερώτημα των επόμενων μηνών αφορά και την εικόνα που θέλεις να αφήνεις στους άλλους. Ο Ερμής με τον Ουρανό σε ωθούν να αμφισβητήσεις ορισμένους προσωπικούς κανόνες.

Ζυγός: Δέχεσαι βοήθεια και ανοίγεις νέες συμμαχίες

Ο Ζυγός καλείται να αναγνωρίσει πού χρειάζεται υποστήριξη αντί να προσπαθεί να τα διαχειριστεί όλα μόνος. Η επιρροή Άρη και Χείρωνα βοηθά να ξεχωρίσεις τι αξίζει να συνεχίσεις και τι μπορείς πλέον να αφήσεις.

Η Νέα Σελήνη στον Λέοντα ενεργοποιεί φιλίες, γνωριμίες και κοινωνικές σχέσεις. Το επόμενο εξάμηνο μπορεί να στηριχθεί περισσότερο σε συνεργασίες και στην ανταλλαγή βοήθειας.

Ο Ερμής με τον Ουρανό ευνοούν ενδιαφέρουσες γνωριμίες. Μπορεί ακόμη να βρεθείς στη θέση να φέρεις δύο ανθρώπους σε επαφή, επειδή διαπιστώνεις ότι μπορούν να συνεργαστούν.

Σκορπιός: Εξελίξεις στις σχέσεις και στην καριέρα

Ο Σκορπιός έχει μπροστά του μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις χρειάζονται ουσιαστική διαχείριση. Ο Άρης με τον Χείρωνα ευνοούν πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση μιας δύσκολης σχέσης ή για το κλείσιμο μιας παλιάς εκκρεμότητας.

Η Νέα Σελήνη στον Λέοντα μεταφέρει την προσοχή στην καριέρα. Ένα πλάνο έξι μηνών μπορεί να σε βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα επαγγελματικά βήματα.

Παράλληλα, μπορεί να αναλάβεις ρόλο συμβούλου ή μέντορα για κάποιον που χρειάζεται την εμπειρία και τη γνώμη σου. Αν παρουσιαστεί ευκαιρία, ο Ερμής με τον Ουρανό ζητούν γρήγορα αντανακλαστικά.

Τοξότης: Αφήνεις πίσω ό,τι σε περιορίζει

Ο Τοξότης έχει λόγους να επανεξετάσει συνήθειες και τρόπους σκέψης που δεν τον εξυπηρετούν πλέον. Ο Άρης και ο Χείρωνας ενισχύουν την ανάγκη να απομακρυνθούν περιορισμοί που έχουν δημιουργηθεί με τον χρόνο.

Η Νέα Σελήνη στον Λέοντα ανοίγει χώρο για νέες προοπτικές. Ένα σχέδιο που σήμερα μοιάζει δύσκολο μπορεί να αποκτήσει διαφορετικές διαστάσεις μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Παράλληλα, η περίοδος προσφέρεται για την επέκταση μιας ήδη υπάρχουσας δραστηριότητας και για μεγαλύτερη προβολή. Ο Ερμής με τον Ουρανό σε καλούν να ξέρεις ακριβώς τι θέλεις να παρουσιάσεις προς τα έξω.

Αιγόκερως: Ξεκαθαρίζεις σχέσεις και προσωπικές εκκρεμότητες

Για τον Αιγόκερω, η σχέση με τον εαυτό του αποτελεί βασικό θέμα αυτής της περιόδου. Η αρμονική σύνδεση Άρη και Χείρωνα προσφέρει χώρο για να αντιμετωπιστούν ζητήματα που έχουν παραμείνει άλυτα.

Η Νέα Σελήνη στον Λέοντα συνδέεται με βαθύτερες αλλαγές, οικονομικές επιδιώξεις, επιχειρηματικά σχέδια αλλά και προσωπικές σχέσεις. Παλιές δυσαρέσκειες ή καταστάσεις που δεν έχουν πλέον θέση στη ζωή σου μπορούν να μπουν σε διαδικασία ξεκαθαρίσματος.

Αργότερα, ο Ερμής με τον Ουρανό ευνοούν αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες και την αναζήτηση ενός διαφορετικού τρόπου ζωής.

Υδροχόος: Σπίτι, έρωτας και προσωπική ταυτότητα

Ο Υδροχόος χρειάζεται να δώσει περισσότερη σημασία στον χώρο στον οποίο ζει. Ο Άρης με τον Χείρωνα αναδεικνύουν την ανάγκη για ένα σπίτι που ανταποκρίνεται περισσότερο στις προσωπικές σου ανάγκες.

Μικρές αλλαγές στον χώρο μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιείς και τον αισθάνεσαι. Την ίδια στιγμή, η Νέα Σελήνη στον Λέοντα ενισχύει τις ερωτικές σχέσεις.

Αν το τελευταίο διάστημα υπήρξαν ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα, τις επιθυμίες ή τα ενδιαφέροντά σου, αυτή η περίοδος προσφέρει αφορμές για επανασύνδεση με όσα σε εκφράζουν. Ο Ερμής και ο Ουρανός ευνοούν επίσης καλλιτεχνικές συνεργασίες και νέες γνωριμίες.

Ιχθύες: Η δημιουργικότητα γίνεται βασικό εργαλείο

Για τους Ιχθύες, ένα δημιουργικό σχέδιο μπορεί να αποτελέσει το σημείο από το οποίο θα οργανωθούν καλύτερα οι επόμενοι μήνες. Ο Άρης με τον Χείρωνα ενισχύουν τη φαντασία και την ανάγκη για καλλιτεχνική έκφραση.

Η Νέα Σελήνη στον Λέοντα βοηθά στην εξέλιξη δεξιοτήτων που ήδη διαθέτεις. Αν έχεις ένα μεγαλύτερο σχέδιο μπροστά σου, βάλε συγκεκριμένα ενδιάμεσα βήματα ώστε να μην παραμείνει ένας γενικός στόχος.

Σχέδια που είχαν μείνει στη μέση μπορούν να επανέλθουν με διαφορετικό τρόπο. Ο Ερμής με τον Ουρανό βοηθούν να αλλάξεις την οργάνωση και τη μεθοδολογία σου, ώστε να περιορίσεις τις καθυστερήσεις.