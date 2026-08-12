Αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση βρίσκεται ο 59χρονος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι προκάλεσε έξι πυρκαγιές στην περιοχή της Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία ορίστηκε για την Παρασκευή. Κατά τις πληροφορίες, εξέφρασε μεταμέλεια για όσα έκανε και ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι η πίεση και η κούραση από την εργασία του βρίσκονταν πίσω από τη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, ο 59χρονος φέρεται να περιέγραψε στον εισαγγελέα πώς ξεκίνησε τις φωτιές, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σκοπό να εκδικηθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.

«Ήθελα να ξεδίνω από τη δουλειά. Χθες πήρα άδεια από τη δουλειά κι έφυγα νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια δύο ποτηράκια ρετσίνα. Όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα. Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο που τις προκαλούσα ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον» φέρεται να είπε.

Η μαρτυρία για τις κινήσεις του 59χρονου

Στοιχεία για όσα συνέβησαν στην περιοχή έδωσε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος μιλώντας στον ΑΝΤ1 περιέγραψε ότι βρέθηκε κοντά στο σημείο μιας από τις πυρκαγιές και παρατήρησε το αυτοκίνητο του 59χρονου την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν για την κατάσβεσή της.

«Εχθές το απόγευμα (σ.σ. Τρίτη) διερχόμουν από το σημείο, είδα τους καπνούς, σταμάτησα και εγώ, όπως και άλλοι άνθρωποι στο σημείο, μέχρι να έρθει η πυροσβεστική, και την ώρα που ήρθε η πυροσβεστική και είχε αρχίσει την κατάσβεση της φωτιάς, εκείνη τη στιγμή είδα να περνάει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο από μπροστά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 59χρονος συνελήφθη και κατά την εξέτασή του από τις Αρχές φέρεται τελικά να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που προκάλεσε τις έξι πυρκαγιές.

Καρέ-καρέ η στιγμή του εμπρησμού

Καθοριστικό στοιχείο για την υπόθεση αποτελεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο έχουν αποτυπωθεί οι κινήσεις του κατηγορούμενου σε μία από τις περιπτώσεις.

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται ένα μπλε αυτοκίνητο να κινείται στην οδό Πόντου και στη συνέχεια να ακινητοποιείται στην άκρη του οδοστρώματος. Ο οδηγός κατεβαίνει, πλησιάζει σε σημείο όπου υπάρχει ξερή βλάστηση και σκύβει προς το έδαφος, όπου φέρεται να προκαλεί την εστία της φωτιάς.

Αμέσως μετά επιστρέφει προς το αυτοκίνητό του και αποχωρεί από το σημείο. Την ώρα που επιβιβάζεται στο όχημα, πίσω του αρχίζουν ήδη να εμφανίζονται οι πρώτοι καπνοί από τη φωτιά.