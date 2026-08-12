Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (12/8) σε παιδικό σταθμό στην πόλη Χόπκινς της Μινεσότα, όπου τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις νεκροί πιστεύεται ότι ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας. Οι δύο ενήλικες φέρεται να ήταν οι ιδιοκτήτες του παιδικού σταθμού, ο οποίος λειτουργούσε μέσα στο σπίτι τους.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως οικογενειακή τραγωδία και όχι ως τυχαία επίθεση στον παιδικό σταθμό.

🚨 JUST IN: Three people have just been ST*BBED to death at a Hopkins, Minnesota home DAYCARE, per local reports



There is currently a MASSIVE police presence.



Horrific. Pray for the victims 🙏🏻 pic.twitter.com/9XJcdWHIrD — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 12, 2026

Την ώρα του περιστατικού βρίσκονταν στον χώρο και άλλα έξι παιδιά. Όλα είναι καλά στην υγεία τους και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο, προτού παραδοθούν στις οικογένειές τους.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό όταν γονέας έφτασε στον παιδικό σταθμό για να αφήσει το παιδί του και ενημέρωσε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Χόπκινς, Μπρεντ Τζόνσον, χαρακτήρισε την υπόθεση εξαιρετικά σοβαρή και τόνισε πως πρόκειται για ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας και τα κίνητρα που οδήγησαν στο φονικό.