Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο απέναντι στην κυβέρνηση του Ισραήλ τοποθετήθηκε ο πρώην πρεσβευτής της Γερμανίας στο Τελ Αβίβ, Στέφεν Ζάιμπερτ, ασκώντας κυρίως κριτική στην πολιτική που ακολουθείται για την επέκταση των ισραηλινών εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε χθες Τετάρτη.

Η πολιτική του αποικισμού συνεπάγεται «εκτοπισμούς με ψυχολογική και σωματική βία», τόνισε ο κ. Ζάιμπερτ, άλλοτε εκπρόσωπος της γερμανίδας πρώην καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ, στη συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε στη Die Zeit.

Ερωτηθείς για το credo κατά το οποίο «η ασφάλεια του Ισραήλ είναι κρατικό συμφέρον της Γερμανίας», που τόνιζε η κ. Μέρκελ όταν ήταν καγκελάριος, ο κ. Ζάιμπερτ αντέτεινε ότι η δέσμευση του Βερολίνου αφορά τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα του εβραϊκού κράτους.

«Αν η ίδια η ύπαρξη του Ισραήλ απειλείται από μια φονική επίθεση της Χαμάς, ή από όχι λιγότερα φονικά σχέδια της Χεζμπολάχ ή του Ιράν, τότε πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό το κράτος».

«Αλλά αυτό δεν σημαίνει τους εποίκους στην κοιλάδα του Ιορδάνη», συμπλήρωσε ο κ. Ζάιμπερτ.

«Δυνάμει του διεθνούς δικαίου, πρόκειται για παράνομους οικισμούς, οι οποίοι συμμορφώνονται προς μια ιδεολογία: ‘αυτή είναι γη μόνο δική μας, μας την έδωσε ο Θεός’. Το (γερμανικό) κρατικό συμφέρον δεν έχει εφαρμογή σε αυτό, ούτε υποστηρίζει την πεποίθηση της ανωτερότητας έναντι οποιουδήποτε άλλου πληθυσμού», τόνισε ο κ. Ζάιμπερτ στην Τσάιτ.

Πρόσθεσε ακόμη πως θεωρεί επίσης απαραίτητο να λέγεται στους Παλαιστίνιους πως το δικαίωμα του ισραηλινού λαού να ζει στο δικό του κράτος πρέπει να είναι σεβαστό.

«Πρέπει να διευκρινίζουμε τι εννοούμε όταν λέμε –δίκαια– πως υποστηρίζουμε το Ισραήλ», επέμεινε ο Στέφεν Ζάιμπερτ.

«Για δεκαετίες, παρουσιάζαμε το Ισραήλ ως τη μοναδική δημοκρατία στην περιοχή, κι είναι αλήθεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η υποστήριξή μας αφορά όλες τις ενέργειες του κράτους του Ισραήλ ανεξαιρέτως», συνέχισε, «για παράδειγμα δεν αφορά την κατοχή, η οποία εισέρχεται πλέον στην 60ή χρονιά της».

Πάντως ο κ. Ζάιμπερτ δήλωσε πως παραμένει αντίθετος σε μέτρα όπως τα μποϊκοτάζ, ή ο περιορισμός των επιστημονικών ανταλλαγών.

«Το ζήτημα είναι να δούμε αν υπάρχουν στοχευμένα μέτρα, που θα επέτρεπαν να εκφράσουμε πιο καθαρά πως απορρίπτουμε αυτή την καταστροφική πολιτική του αποικισμού», συμπλήρωσε.