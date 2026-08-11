Τέσσερα μέλη πληρώματος σκοτώθηκαν την Τρίτη σε ύποπτη επίθεση των υποστηριζόμενων από το Ιράν, Χούθι εναντίον μικρού φορτηγού πλοίου στα στενά Bab el-Mandeb στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ την ίδια ώρα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από πύραυλο ανοιχτά του Πακιστάν, σε περιστατικό που εξετάζεται ως πιθανή αμερικανική επίθεση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι ττέσσερις νεκροί επέβαιναν στο αιγυπτιακής ιδιοκτησίας φορτηγό πλοίο «Tihamah». Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο για επίθεση των Χούθι, θα πρόκειται για τους πρώτους θανάτους σε πλήγμα της οργάνωσης κατά εμπορικής ναυτιλίας από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι Χούθι δεν έχουν αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για την επίθεση. Σύμφωνα με πηγές από την Υεμένη, τρία από τα θύματα ήταν Πακιστανοί και το τέταρτο Ινδονήσιος. Μετά το χτύπημα, το πλήρωμα έχασε τον έλεγχο του πλοίου, ενώ στο σημείο πλησίασαν δυνάμεις της ακτοφυλακής της Υεμένης.

Η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard ανέφερε ότι στη συνέχεια δυνάμεις της Υεμένης δέχθηκαν πυρά.

Το πλοίο φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, σύμφωνα με αναφορά που έλαβε η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο βρισκόταν αγκυροβολημένο βορειοανατολικά του νησιού Perim, στην Υεμένη.

Το πλήγμα ανοιχτά του Πακιστάν

Την ίδια ώρα, το υπό σημαία Παναμά πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Vela Nova» χτυπήθηκε από πύραυλο ανοιχτά του Πακιστάν, ενώ κατευθυνόταν προς τον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με πηγές ναυτικής ασφάλειας.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι το πλοίο δέχθηκε επίθεση από αμερικανικό ελικόπτερο, το οποίο εκτόξευσε πύραυλο Hellfire στο πηδάλιό του, αφού το σκάφος φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει τον αμερικανικό αποκλεισμό πλοίων που συνδέονται με το Ιράν στην περιοχή.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Εφόσον επιβεβαιωθεί το περιστατικό, θα πρόκειται για το 12ο πλοίο που δέχεται επίθεση από αμερικανικές δυνάμεις μετά την ανακοίνωση του αποκλεισμού τον Απρίλιο και το τρίτο από την επαναφορά του στις 14 Ιουλίου.

Το πλοίο εκτιμάται ότι χτυπήθηκε περίπου 71 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Πακιστάν, σύμφωνα με τη Vanguard.

Η UKMTO ανέφερε επίσης ότι είχε λάβει αναφορά για περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και στρατιωτικές δυνάμεις.

Έχει μειωθεί πάνω από 50% η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα

Η ναυσιπλοΐα μέσω των στενών Bab el-Mandeb και της Ερυθράς Θάλασσας έχει μειωθεί περισσότερο από 50% μετά το προηγούμενο κύμα επιθέσεων των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων την περίοδο 2023-2025.

Η κίνηση περιορίστηκε ακόμη περισσότερο μετά την ανακοίνωση ναυτικού αποκλεισμού κατά της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθι στις 20 Ιουλίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, την περασμένη εβδομάδα περνούσαν κατά μέσο όρο 32 πλοία ημερησίως από τα στενά, έναντι περίπου 50 πριν από τον αποκλεισμό.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι η απόφασή τους αποτελεί απάντηση σε αυτό που χαρακτηρίζουν «σαουδαραβική πολιορκία» της Υεμένης, κάτι που το Ριάντ αρνείται.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Τη Δευτέρα πέρασαν μόλις έξι πλοία, έναντι μέσου όρου περίπου 11 τις προηγούμενες δέκα ημέρες και περίπου 130 με 140 πριν από τον πόλεμο.