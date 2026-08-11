Νέο επαγγελματικό κεφάλαιο ανοίγει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος ξεκινά συνεργασία με τον όμιλο ΜΚ Group.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοταρίδη, δύο πρόσωπα με τα οποία έχει μακρά κοινή πορεία στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Η ανακοίνωση του Γιώργου Μαζωνάκη

Αθήνα, 10η Αυγούστου του 2026



Μια φορά κι έναν καιρό… Με τον Ηλία γράψαμε τη δική μας ιστορία. Η ψυχαγωγία άφησε το πάλκο και έγινε θέαμα. Εξέλιξη. Και τώρα… Στο τώρα… Τι ωραία να ξανασυναντιέσαι πιο όμορφος και να νιώθεις την ίδια ΟΙΚΟγένεια.

Εγώ ο Γεώργιος, ο Ηλίας και ο Άγγελος. Το παρελθόν μας φέρνει εδώ. Live, συναυλίες, κινηματογράφος, τηλεόραση, θέατρο. A, animation. Όχι όπως τα ξέρατε όμως. Γιατί η πεπατημένη δεν είναι ποτέ ευχαριστημένη…

Και θα περάσετε εσείς καλά… κι εμείς καλύτερα.



Γεώργιος Μαζωνάκης… όπως με βαφτίσανε.

Οσο ζώ ΜαΖώ… όπως με βαφτίσατε.