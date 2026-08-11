Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ζητά την άμεση παρέμβαση των δικαστικών αρχών για τα επεισόδια κατά Ισραηλινών τουριστών, με αφορμή τις προαναγγελθείσες συγκεντρώσεις για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου στον Βόλο τις επόμενες ημέρες.

Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ με υπότιτλους στην εβραϊκή γλώσσα, ο υπουργός αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις και στη νομική τους διάσταση:

«Αυτοί όταν φωνάζουν το σύνθημα από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο αυτό το σύνθημα πρακτικά σημαίνει την εξαφάνιση του Ισραήλ από τον χάρτη. Έχουμε ψηφίσει έναν πολύ αυστηρό αντιρατσιστικό νόμο.

Η ιδέα ότι οι άνθρωποι αυτοί κάθε φορά που διαδηλώνουν ή βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε έναν χώρο, ψάχνουν να βρουν από τους ανθρώπους ποιοι είναι οι Ισραηλινοί για να αρχίζουν να τους κυνηγάνε και να τους προπηλακίζουνε, είναι ο ορισμός του αντιρατσιστικού νόμου.

Αν πράγματι μαζευτούν στον Βόλο σε δυο μέρες από σήμερα για να σταματήσουν κρουαζιερόπλοιο με τουρίστες που είναι Ισραηλινοί, η διάκριση κατά το θρήσκευμα και κατά τη φυλή απαγορεύεται από τον νόμο και τιμωρείται. Ελπίζω ότι οι αρμόδιοι εισαγγελείς θα κάνουν την δουλειά τους. Είναι άλλο πράγμα το Συνταγματικό δικαίωμα στη διαμαρτυρία και άλλο πράγμα ο ρατσισμός κατά των Εβραίων συνανθρώπων μας.»

«Ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ελλάδας»

Στο ίδιο μήνυμα, ο Άδωνις Γεωργιάδης στηλίτευσε τη στάση όσων στρέφονται κατά των επισκεπτών της χώρας, υπογραμμίζοντας τις διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών.

«Το να περιμένουμε από τους ανάγωγους, μη πω καμιά χειρότερη λέξη, της άκρας Αριστεράς που κάθε Αύγουστο βρίσκουν ως ενδιαφέρουσα ασχολία γι’ αυτούς να κυνηγάνε Εβραίους συνανθρώπους μας μόνο και μόνο γιατί είναι Εβραίοι, δεν περιμένει κανείς ούτε λογική ούτε ευαισθησία», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Ούτε να καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ελλάδας που μας στηρίζει στην προσπάθεια να μην πάρει η Τουρκία τα F-35, που μας υποστηρίζει σε όλα τα ζητήματα της Κύπρου, σε όλα τα ζητήματα του Αιγαίου, που μας υποστηρίζει με επενδύσεις και με εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται κι αυτό το καλοκαίρι ευτυχώς στην Ελλάδα και δίνουν δουλειά σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας.

Τίποτα από αυτά δεν θα περίμενε κανείς να σεβαστούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ούτε αγαπούν την Ελλάδα, ούτε την πιστεύουν, αφού είναι διεθνιστές και δεν πιστεύουν γενικά σε πατρίδες και σίγουρα όχι στην δική μας πατρίδα.»

Το μήνυμα προς τους ταξιδιώτες

Ο υπουργός έκλεισε την παρέμβασή του απευθυνόμενος στους πολίτες του Ισραήλ που επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους:

«Μην φοβάστε να έρθετε στην Ελλάδα. Αυτοί που κάνουν τα επεισόδια είναι θλιβερές μειοψηφίες που δεν εκφράζουν ούτε το 1% του εκλογικού σώματος. Υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες που αγαπούν και στηρίζουν το Ισραήλ.»