Συνολικά δέκα διασώσεις λουόμενων πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις 45 λεπτά από ναυαγοσώστες στο Ρέθυμνο, παλεύοντας με ισχυρά ρεύματα και κύματα, αφού αγνοήθηκαν οι κόκκινες σημαίες σε κεντρικό σημείο της παραλίας.

Όπως μεταδίδει το goodnet.gr, παρά το γεγονός ότι από το πρωί κυμάτιζε κόκκινη σημαία, ενώ η συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή είναι γνωστή για τα επικίνδυνα ρεύματα, περίπου 10 άτομα μπήκαν στη θάλασσα μεταξύ 5 και 6 το απόγευμα, αψηφώντας τις συνεχείς προειδοποιήσεις και τις σφυρίχτρες των ναυαγοσωστών.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν οι λουόμενοι άρχισαν να παρασύρονται από τα ρεύματα. Οι ναυαγοσώστες έσπευσαν να τους προσεγγίσουν, χρησιμοποιώντας τον διαθέσιμο εξοπλισμό τους, ακόμη και το τζετ σκι, κουλούρες και σχοινιά, προκειμένου να τους οδηγήσουν πίσω στην ασφάλεια.

Και ενώ οι έξι συνολικά ναυαγοσώστες της περιοχής βρίσκονταν ήδη σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε αρκετές περιπτώσεις λουόμενοι επέλεγαν να μπουν στη θάλασσα ακριβώς τη στιγμή που εκείνοι επιχειρούσαν να ολοκληρώσουν μία άλλη διάσωση.

Ο υπεύθυνος του ναυαγοσωστικού έργου, Γιώργος Αγριμάκης, μιλώντας στο goodnet.gr, υπογράμμισε για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικό είναι οι λουόμενοι να ακολουθούν τις οδηγίες των ναυαγοσωστών και να μην αγνοούν τις προειδοποιήσεις τους.