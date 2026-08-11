Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται εκτός έδρας με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη ρεβάνς του 1-1 στο ΟΑΚΑ και το σκορ είναι 1-2 μετά τα γκολ των Λιβάι Γκαρσία (60′), Ντβάλι (87′) και Ντέσερς (94′).

Το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό για τους «πράσινους» καθώς δεν κατάφεραν να γίνουν πραγματικά επικίνδυνοι, έχοντας μια ανούσια υπεροχή.

Στο β’ μέρος όμως και συγκεκριμένα στο 60′ η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κατάφερε να ανοίξει το σκορ, με τον Λιβάι Γκαρσία, στο ντεμπούτο του, να κλέβει τη μπάλα από τον Γκάσεβιτς, να μπαίνει στην περιοχή και να βρίσκει δίχτυα με ωραίο πλασέ (0-1).

Στη συνέχεια, όμως, ο Παναθηναϊκός άρχισε να οπισθοχωρεί και η ΤΣΣΚΑ 1948 βγήκε μπροστά και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 87′ με πλασέ του Ντβάλι (1-1).

Το παιχνίδι τελικά οδηγήθηκε στην παράταση και στα πρώτα λεπτά, στο 94′ για την ακρίβεια, οι «πράσινοι» πήραν ξανά το προβάδισμα, με τον Ντέσερς να κοντρολάρει τη μπάλα μετά τη σέντρα του Κυριακόπουλου και να βρίσκει τον τρόπο για να τη στείλει στα δίχτυα για το 1-2.