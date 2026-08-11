Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ναϊμέγκεν στη ρεβάνς του 0-0 στο Καραϊσκάκη και το σκορ είναι 2-1 μετά τα γκολ των Ελ Κααμπί (46′), Λίνσεν (70′) και Μορ (95′).

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τις δύο ομάδες να έχουν από μία μεγάλη ευκαιρία, με το ξεκίνημα του δεύτερου όμως οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ.

Στο 46′ ο Σα έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Κρέταζ προσπάθησε να απομακρύνει τη μπάλα και τελικά αυτή κατέληξε στον Ελ Κααμπί που με πλασέ από κοντά την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Οι Ολλανδοί ανέβασαν την απόδοσή τους στη συνέχεια, πίεσαν για την ισοφάριση και τελικά έφτασαν σε αυτή στο 70′ με τον Λίνσεν που εκτέλεσε από κοντά τον Πόποβιτς μετά το γύρισμα του Τάντιτς από αριστερά (1-1).

Το παιχνίδι πήγε στην παράταση και στο 95′ η Ναϊμέγκεν πήρε το προβάδισμα, καθώς η μπάλα στρώθηκε στον Μορ μετά την κόντρα που έγινε και αυτός με σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Πόποβιτς για το 2-1.