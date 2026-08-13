Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν στα ανοικτά της Χαβάης, όπου οι αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν άσκηση βύθισης στόχου (SINKEX) στο πλαίσιο της πολυεθνικής άσκησης RIMPAC 2026.

Στόχος ήταν το παροπλισμένο αμερικανικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων USS Peleliu (LHA-5), το οποίο δέχθηκε διαδοχικά πλήγματα από διαφορετικά οπλικά συστήματα.

Το βίντεο καταγράφει τις διαδοχικές προσβολές του πλοίου-στόχου, καθώς εκρήξεις σημειώνονται πάνω στο σκάφος κατά τη διάρκεια της άσκησης. Το USS Peleliu, με εκτόπισμα σχεδόν 40.000 τόνων, χρησιμοποιήθηκε ως στόχος για τη δοκιμή διαφορετικών οπλικών συστημάτων.

Μεταξύ των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν δύο αντιπλοϊκοί πύραυλοι Harpoon, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από υποβρύχιο και έπληξαν το παροπλισμένο πλοίο. Το USS Peleliu δέχθηκε ακόμη πλήγματα από ισπανικά, ιαπωνικά και άλλα συμμαχικά οπλικά συστήματα.

Δείτε το βίντεο: