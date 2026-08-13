Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις ημέρες του Αυγούστου μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Μετά το τέλος της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, η παρουσιάστρια έχει επιλέξει να περάσει το καλοκαίρι της ταξιδεύοντας σε αγαπημένους προορισμούς, άλλοτε μαζί με τους δύο γιους της, Γιάννη και Δημήτρη, και άλλοτε με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Μετά την Πάφο και τη Ρόδο, επόμενος σταθμός της ήταν η Νάξος, όπου βρήκε την ευκαιρία να χαλαρώσει και να απολαύσει όλα όσα προσφέρει το κυκλαδίτικο νησί.

Οι εικόνες που μοιράστηκε από τη Νάξο

Η Φαίη Σκορδά δημοσίευσε στo Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί, μεταφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους λίγη από την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα των διακοπών της. Στα στιγμιότυπα πρωταγωνιστούν οι βόλτες σε όμορφα σημεία της Νάξου, οι χαλαρές στιγμές αλλά και οι τοπικές γεύσεις, που δεν θα μπορούσαν να λείπουν από ένα ταξίδι σε έναν από τους πιο γνωστούς γαστρονομικούς προορισμούς των Κυκλάδων.

Η παρουσιάστρια έδειχνε να απολαμβάνει το ταξίδι χωρίς ιδιαίτερο πρόγραμμα, επιλέγοντας έναν πιο ήρεμο ρυθμό και αφήνοντας χώρο για αυθόρμητες βόλτες και καλοκαιρινές εικόνες.

Η στάση στην Πορτάρα

Από το φωτογραφικό άλμπουμ της δεν έλειψε φυσικά και η Πορτάρα, ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Νάξου. Το επιβλητικό μαρμάρινο μνημείο στο νησάκι Παλάτια αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του νησιού και ιδιαίτερα την ώρα του ηλιοβασιλέματος προσφέρει ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία των Κυκλάδων.