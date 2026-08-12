Μετά από μια τραγική αεροπορική συντριβή, ένας αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων και ο σκύλος μάχης του βρίσκονται αντιμέτωποι με τις ακραίες συνθήκες της Αλάσκας, σε μια περιπέτεια γεμάτη αγωνία, δράση και συγκίνηση.

Η νέα ταινία «Στην Καρδιά του Κτήνους» (Heart of the Beast), σε σκηνοθεσία του David Ayer, έρχεται στους κινηματογράφους στις 24 Σεπτεμβρίου, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ σε έναν ρόλο που συνδυάζει τη σκληρότητα ενός έμπειρου στρατιωτικού με την ανθρώπινη ανάγκη για επιβίωση και συντροφικότητα.

Μετά από μια αεροπορική συντριβή, ο αξιωματικός των Ειδικών Δυνάμεων James Belmont (Μπραντ Πιτ) και ο σκύλος μάχης του, Odin, βρίσκονται απομονωμένοι στα βάθη της άγριας φύσης της Αλάσκας. Μακριά από κάθε βοήθεια και αντιμέτωποι με ένα ακραίο και αφιλόξενο περιβάλλον, οι δυο τους πρέπει να συνεργαστούν για να επιβιώσουν.

Η μάχη τους δεν είναι μόνο ενάντια στις πολικές θερμοκρασίες, το δύσβατο τοπίο και τους κινδύνους της άγριας φύσης. Είναι μια δοκιμασία αντοχής, εμπιστοσύνης και αφοσίωσης, που αναδεικνύει τον μοναδικό δεσμό ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και τον σκύλο του.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης David Ayer, γνωστός για ταινίες γεμάτες ένταση και δυναμική δράση, μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια περιπέτεια επιβίωσης με φόντο τα εντυπωσιακά, αλλά αδυσώπητα τοπία της Αλάσκας.

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται η σχέση του James και του Odin, καθώς οι δυο τους αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους.

Στο πλευρό του Μπραντ Πιτ πρωταγωνιστούν οι J.K. Simmons και Anna Lambe, σε μια ταινία που υπόσχεται ένταση, δράση και δυνατές συγκινήσεις.