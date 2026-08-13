Το αεροδρόμιο της Κατάνια πρόκειται να παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 2 την νύχτα της Παρασκευής λόγω της συνεχιζόμενης έκρηξης της Αίτνας, ανακοίνωσαν οι ιταλικές αρχές. Χθες, Τετάρτη, στο μεταξύ, δημιουργήθηκε στην κοιλάδα Μπόβε νέο στόμιο από το οποίο εκρήγνυνται λάβα και πετρώματα, που φθάνουν σε 2.090 μέτρα ύψος.

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, η οικονομική ζημία που προκάλεσε η συνεχής διακοπή της λειτουργίας του αεροδρομίου στον τουριστικό τομέα της Σικελίας ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Χιλιάδες τουρίστες υποβάλλονται σε μεγάλη ταλαιπωρία αφού έχουν ακυρωθεί συνολικά πάνω από 800 πτήσεις.

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας και πρώην πρόεδρος της περιφέρειας της Σικελίας Νέλο Μουζουμέτσι υπογράμμισε σε δηλώσεις του ότι χρειάζεται να εξετασθεί σοβαρά η ανάγκη κατασκευής νέου αεροδρομίου σε απόσταση ασφαλείας «από τον πύρινο γίγαντα της Αίτνας». «Σε λάθος σημείο βρίσκεται το αεροδρόμιο, όχι το ηφαίστειο», είπε χαρακτηριστικά ο Μουζουμέτσι.