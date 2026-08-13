Έως και δύο εβδομάδες μετά το τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι μπορεί να χρειαστεί να περάσουν μέχρι να εκδηλωθούν συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου, τα οποία στις σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να αφορούν και το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, περίπου το 80% των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον ιό δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα. Σε ποσοστό μικρότερο του 20% των περιστατικών εκδηλώνεται κλινική συμπτωματολογία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πυρετό, πονοκέφαλο, γαστρεντερικές ενοχλήσεις και εξάνθημα.

Πότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εμφάνιση συμπτωμάτων που σχετίζονται με το κεντρικό νευρικό σύστημα. Σε περίπου ένα στα 150 περιστατικά μπορεί να εμφανιστεί μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, με τον ασθενή να παρουσιάζει συμπτώματα όπως:

σύγχυση και αποπροσανατολισμό

απώλεια συνείδησης

σπασμούς

παράλυση

Στα συμπτώματα που μπορεί να συνδέονται με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος περιλαμβάνονται επίσης πολύ υψηλός πυρετός, λιποθυμία και δυσκαμψία.

Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία του ιού

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική εξάπλωση του ιού, η Αττική εξακολουθεί να καταγράφει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία. Στη συνέχεια ακολουθούν η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία.

Η εικόνα στην Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα στη νότια Ευρώπη, συνδέεται και με τις καιρικές συνθήκες των τελευταίων ετών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι και οι ήπιοι χειμώνες ευνοούν την παρουσία και τη μετακίνηση των μολυσμένων κουνουπιών.

«Εννέα θάνατοι συνολικά από τον Ιούλιο είναι όσοι υπήρχαν συνολικά στον απολογισμό του 2025, επομένως, δυστυχώς θα αυξηθούν μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου», είπε η καθηγήτρια.

Η εξάπλωση του ιού στη νότια Ευρώπη

Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι μεταξύ των χωρών όπου καταγράφεται μεγάλη κυκλοφορία του ιού. Ωστόσο, όπως εξήγησε η κ. Ψαλτοπούλου, η εξάπλωση δεν περιορίζεται στις δύο χώρες.

Οι ιδιαίτερα θερμές καλοκαιρινές περίοδοι και οι ήπιες χειμερινές συνθήκες έχουν συμβάλει στη μετακίνηση των μολυσμένων κουνουπιών σε περιοχές της νότιας και της κεντρικής Ευρώπης, ενώ περιστατικό έχει αναφερθεί ακόμη και στη Γερμανία.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της λοίμωξης, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ειδική θεραπεία για τον ιό, ενώ ούτε υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο. Η αντιμετώπιση βασίζεται στη θεραπεία των συμπτωμάτων που εμφανίζει κάθε ασθενής.

«Δεν έχουμε ειδική αγωγή, έχουμε συμπτωματική αγωγή και δεν υπάρχει εμβόλιο και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο», υπενθυμίζει η κυρία Ψαλτοπούλου.

Οι σοβαρότερες μορφές της νόσου, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς, αφορούν κυρίως άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, όπως στην περίπτωση της ανοσοκαταστολής.

Ενδεικτικό της αυξημένης ευαλωτότητας των μεγαλύτερων ηλικιών είναι ότι και οι εννέα θάνατοι που έχουν καταγραφεί αφορούσαν ανθρώπους άνω των 60 ετών, με τις ηλικίες να φτάνουν έως και τα 95 χρόνια.