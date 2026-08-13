Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της νέας ταινίας του Netflix με τίτλο «Animals», στην οποία ο Μπεν Άφλεκ και η Κέρι Ουάσινγκτον υποδύονται δύο γονείς αντιμέτωπους με τον χειρότερο εφιάλτη κάθε οικογένειας. Το ατμοσφαιρικό βίντεο, το οποίο δεν περιλαμβάνει διαλόγους, προσφέρει μια γρήγορη ματιά στην ευτυχισμένη ζωή ενός πολιτικού και της συζύγου του μαζί με τον γιο τους, πριν αυτή ανατραπεί δραματικά.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «όταν ο γιος του υποψήφιου δημάρχου του Λος Άντζελες πέφτει θύμα απαγωγής, εκείνος και η σύζυγός του έχουν μόλις λίγες ώρες στη διάθεσή τους για να συγκεντρώσουν τα λύτρα. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους έχει ήδη διατεθεί στην προεκλογική εκστρατεία, το ζευγάρι αναγκάζεται να “λερώσει τα χέρια του” και να φέρει στο φως μια σκοτεινή πλευρά της ζωής του, που σκόπευε να κρατήσει για πάντα κρυφή».

Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστών εμφανίζονται οι Τζίλιαν Άντερσον, Στίβεν Γιουν, Ρέι Φίσερ, Ματ Τζέραλντ, Αντριάνα Παζ, Λουίς Χεράρδο Μέντες και Κρίστοφερ Γούντλεϊ.

Το σενάριο υπογράφει ο Κόνορ Μακιντάιρ, με διορθώσεις από τους Μπίλι Ρέι και Άφλεκ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός του «Argo» επιστρέφει μπροστά και πίσω από την κάμερα, για πρώτη φορά μετά το αθλητικό δράμα «Air» (2023), όπου συμπρωταγωνίστησε με τον επί σειρά ετών φίλο και συνεργάτη του, Ματ Ντέιμον.

Την παραγωγή της ταινίας υπογράφουν οι Άφλεκ, Ντέιμον με τη συζυγό του Λουτσιάνα, καθώς και οι Ντάνι Μπέρνφελντ, Μπραντ Γουέστον και Κόλιν Κρέιτον, σε συνεργασία με τις εταιρείες Artists Equity, Makeready και Fifth Season. Για την Artists Equity, το «Animals» αποτελεί τη νέα συνεργασία των Άφλεκ-Ντέιμον με το Netflix, μετά το αστυνομικό θρίλερ «The Rip».

Τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ Ρόμπερτ Έλσουιτ, γνωστός κυρίως από το «There Will Be Blood» του Πολ Τόμας Άντερσον.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το «Animals» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες και στην πλατφόρμα του Netflix στις 9 Οκτωβρίου.