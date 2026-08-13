Η πιθανή αποχώρηση του Ρόδρι για την Μπαρτσελόνα έχει βάλει τη Μάντσεστερ Σίτι σε διαδικασία αναζήτησης αντικαταστάτη, με τον Έντσο Φερνάντες να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Οι «πολίτες» έχουν ήδη κινηθεί για την περίπτωση του Αργεντινού μέσου, καθώς σύμφωνα με τους Ντέιβιντ Όρνσταϊν και Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι επαφές με την Τσέλσι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Οι «μπλε», από την πλευρά τους, έχουν ξεκαθαρίσει πως θα συζητήσουν την πώληση του Φερνάντες μόνο εφόσον κατατεθεί πρόταση ύψους 140 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχουν θέσει ως προθεσμία για την υπόθεση την Παρασκευή (14/08) στις 17:00 ώρα Αγγλίας.

Το αν η μεταγραφή θα προχωρήσει, πάντως, συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις γύρω από τον Ρόδρι. Η Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα, παρά το γεγονός ότι οι Καταλανοί ανέβασαν την προσφορά τους στα 60 εκατ. ευρώ, συν ακόμη 6 εκατ. ευρώ σε μπόνους.

Οι «πολίτες» επιμένουν στις απαιτήσεις τους και ζητούν 82 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Ισπανού χαφ, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά πρόσωπα των επόμενων ημερών στο μεταγραφικό παζάρι.

Την ίδια στιγμή, ο Έντσο Φερνάντες διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με την Τσέλσι, ενώ οι συζητήσεις για την ανανέωσή του δεν έχουν προχωρήσει. Ο Αργεντινός φέρεται να εξετάζει σοβαρά την προοπτική μιας νέας σελίδας στην καριέρα του, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.