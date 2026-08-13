Μια 52χρονη γυναίκα χρειάστηκε να απομακρυνθεί από διαμέρισμα στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, όπου είχε ξεσπάσει φωτιά λίγο πριν το μεσημέρι της Πέμπτης (13/08), ενώ στο σπίτι βρισκόταν και η 78χρονη μητέρα της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πάροδο Νικολάου Μουσχοντή, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ενημερώνεται στις 11:45. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις και στο σημείο έφτασαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, προκειμένου να επιχειρήσουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η 78χρονη κατάφερε να εγκαταλείψει χωρίς βοήθεια το σπίτι και να βρεθεί σε ασφαλές σημείο, όπως αναφέρει το Thestival.

Η 52χρονη, ωστόσο, φαίνεται πως πανικοβλήθηκε από την κατάσταση και δεν άνοιγε την πόρτα στους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες που είχαν σπεύσει στο σημείο.

Χρειάστηκε η επέμβαση ενός αστυνομικού και δύο πυροσβεστών, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να την απομακρύνουν με ασφάλεια από το διαμέρισμα.

Και οι δύο γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, λόγω της εισπνοής καπνού, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για προληπτικούς λόγους.