Συγκίνηση προκαλεί στη Σύρο η ψύχραιμη και άμεση επέμβαση μιας ναυαγοσώστριας, η οποία έσωσε 16χρονη τουρίστρια από τη Γαλλία έπειτα από σοβαρό τραυματισμό στη θάλασσα. Η Παρασκευή Τσάκου βούτηξε χωρίς δεύτερη σκέψη και κατάφερε να βγάλει τη νεαρή με ασφάλεια στην ακτή.

Η ίδια μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης 13 Αυγούστου, εξήγησε πώς έγινε το περιστατικό: «Λίγο πριν τελειώσει η βάρδιά μου, από τον μόλο που υπάρχει αριστερά της παραλίας, κάποια παιδιά μου έκαναν νόημα να πάω για βοήθεια. Δεν ήξερα τι ακριβώς είχε συμβεί. Έφυγα με τη ναυαγοσωστική μου σανίδα για να προσεγγίσω την κοπέλα. Η κοπέλα αντιλήφθηκα ότι είχε υποστεί κάποιο τραύμα στον αυχένα και τη σπονδυλική της στήλη. Ακινητοποίησα τον αυχένα της μαζί με τη βοήθεια λουόμενων οι οποίοι παρευρίσκονταν στο σημείο και την τοποθετήσαμε όσο το δυνατόν με περισσότερη προσοχή στη σανίδα. Τη ρυμούλκησα έξω και της τοποθέτησα έναν νάρθηκα. Αυτό έγινε εξω από τη θάλασσα, διότι δεν ήξερα τι είχε συμβεί μέσα, οπότε δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο πέρα από το να την ακινητοποιήσω με τα χέρια μου».

«Για καλή μας τύχη, ένας λουόμενος ήταν γιατρός και είπε ότι έχει σπάσει κάποιον σπόνδυλο ή έχουν συμπιεστεί οι σπόνδυλοι. Ακόμα δεν έχω δει την κοπέλα, αλλά θεωρώ ότι όλα βαίνουν καλώς», συμπλήρωσε.

«Στην παραλία είμαι οκτώ ώρες, από τις 10:00 μέχρι 18:00. Πρωταρχικό ρόλο έχουν οι γονείς και έπειτα εμείς οι ναυαγοσώστες, καθώς έχουμε την προσοχή μας σε όλη την παραλία σε 100-200 κεφάλια που μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέσα στο νερό», τόνισε η Παρασκευή Τσάκου.