Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε θέσεις βασικών στους Ζότα Σίλβα και Γκουστάβο Σα για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 0-0 στο Καραϊσκάκη, στο πρώτο παιχνίδι, οπότε για να πάρουν την πρόκριση για τα play off και να πλησιάσουν στη League Phase θα πρέπει να πάρουν τη νίκη στην Ολλανδία.

Το παιχνίδι έχει πάρει τον χαρακτήρα… τελικού για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έκανε αλλαγές στην 11άδα, δίνοντας θέσεις βασικών στους Ζότα Σίλβα και Γκουστάβο Σα.

Συγκεκριμένα, στο τέρμα είναι ο Πόποβιτς, δεξί μπακ ο Ροντινέι, αριστερά ο Μπρούνο και στόπερ οι Ρέτσος και Πιρόλα. Στο κέντρο είναι οι Ντάνι Γκαρθία και Έσε, με τους Ζότα Σίλβα, Γκουστάβο Σα και Ζέλσον Μαρτίνς να αποτελούν τα στηρίγματα του προωθημένου Ελ Κααμπί.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Πόποβιτς, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Ζότα Σίλβα, Σα, Ζέλσον Μαρτίν, Ελ Καμπί.

Στον πάγκο είναι οι Ορτέγκα, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Μαφέο, Φίλης, Μουζακίτης, Ρόκα.