Στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.
Συγκεκριμένα σημειώνει:
«€96 η MWh σήμερα στη χώρα μας – από τις φθηνότερες τιμές στην ΕΕ – ενώ η Κεντρική Ευρώπη είναι στα €162-166.
Χαμηλότερη η τιμή στην Ελλάδα και για όλο τον μήνα μέχρι τώρα (μ.ό. Αυγούστου).
Αυτό συμβαίνει λόγω των ΑΠΕ που έχουμε – η εκτίμηση για την παραγωγή από ΑΠΕ σήμερα είναι η 2η μεγαλύτερη από ποτέ.
Όσο κάποιοι συνεχίζουν τον μηδενισμό, τον λαϊκισμό και τα fake news, τόσο ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζουν να αλλάζουν την Ελλάδα και να παλεύουν για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με σοβαρότητα και χειροπιαστά αποτελέσματα. Έκαστος στο “είδος” του!».
€96 η Mwh σήμερα στη χώρα μας – από τις φθηνότερες τιμές στην ΕΕ – ενώ η Κεντρική Ευρώπη είναι στα €162-166.— Nikos Romanos (@NickRomanos) August 13, 2026
Χαμηλότερη η τιμή στην Ελλάδα και για όλο τον μήνα μέχρι τώρα (μ.ο. Αυγούστου).
Αυτό συμβαίνει λόγω των ΑΠΕ που έχουμε – η εκτίμηση για την παραγωγή από ΑΠΕ σήμερα… pic.twitter.com/nuJR4C9WQr