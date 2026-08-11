Δύο εντελώς διαφορετικούς δρόμους για τους επόμενους μήνες του πολέμου στην Ουκρανία περιέγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο βραδινό μήνυμά του την Τρίτη: από τη μία, ένα νέο διπλωματικό βήμα με την παράδοση ουκρανικών προτάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου και, από την άλλη, την προειδοποίηση ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να ρίξει εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη ανθρώπους στη στρατιωτική μηχανή της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Κιέβου έχει ήδη παραδώσει τις προτάσεις της στην αμερικανική πλευρά, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει στην ομιλία του το περιεχόμενό τους.

«Παραδώσαμε τις προτάσεις μας στην αμερικανική πλευρά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν ταυτόχρονα να ενισχύσουν την ουκρανική άμυνα – κυρίως την αεράμυνα – και να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα ώστε, όπως είπε, τα ρωσικά σχέδια να αλλάξουν «από την παράταση του πολέμου στην προετοιμασία για τον τερματισμό του».

Η παρέμβασή του έρχεται ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ανάγκες σε συστήματα και πυραύλους αεράμυνας, ιδιαίτερα Patriot. Σύμφωνα με το Reuters, οι παραδόσεις πυραύλων αναχαίτισης προς το Κίεβο έχουν υποχωρήσει σημαντικά μέσα στο 2026, την ώρα που η Ρωσία έχει αυξήσει τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων.

«Εκατοντάδες χιλιάδες» Ρώσοι μέχρι το τέλος του χρόνου

Το πλέον δραματικό μέρος της ομιλίας του Ζελένσκι αφορούσε, όμως, τις πληροφορίες των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών για τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ενημερώθηκε από τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Όλεχ Ιβασένκο, για τις προετοιμασίες της Ρωσίας σχετικά με μια νέα κινητοποίηση.

Κατά τον Ζελένσκι, οι πληροφορίες αυτές «επιβεβαιώνονται από εσωτερικά ρωσικά έγγραφα» και το σχέδιο προβλέπει η κινητοποίηση να ξεκινήσει το φθινόπωρο, αμέσως μετά τις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Τα έγγραφα στα οποία αναφέρθηκε δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και συνεπώς οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Η κλίμακα που περιέγραψε είναι τεράστια.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν σχεδιάζει μια «ταχεία κινητοποίηση αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων Ρώσων» μέχρι το τέλος του 2026 και στη συνέχεια «άλλων τόσων» μέσα στο 2027. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως υποστήριξε, θα προστεθούν σε όσους ήδη στρατολογεί η Ρωσία μέσω στρατιωτικών συμβολαίων.

Εάν ένας τέτοιος σχεδιασμός πράγματι υλοποιηθεί, πίσω από τον ψυχρό αριθμό των «εκατοντάδων χιλιάδων» θα βρίσκονται οικογένειες που θα δουν γιους, συζύγους και πατέρες να περνούν από την πολιτική ζωή στον στρατό ενός πολέμου που έχει πλέον ξεπεράσει τα τέσσερα χρόνια.

Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που η Ρωσία προχωρά σε μαζική επιστράτευση μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Τον Σεπτέμβριο του 2022 ο Πούτιν είχε ανακοινώσει «μερική κινητοποίηση» περίπου 300.000 εφέδρων, προκαλώντας μεγάλη φυγή Ρώσων ανδρών προς το εξωτερικό.

Οι εκλογές και το Yabloko

Ο Ζελένσκι συνέδεσε ευθέως την υποτιθέμενη νέα κινητοποίηση με τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία.

Κατά την εκδοχή που παρουσίασε, το Κρεμλίνο θέλει πρώτα να δημιουργήσει την εικόνα ότι η ρωσική κοινωνία εξακολουθεί να υποστηρίζει τον πόλεμο και στη συνέχεια να προχωρήσει στην κινητοποίηση.

«Το σχέδιο του Πούτιν δεν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο», είπε, υποστηρίζοντας ότι όλα τα κόμματα που επιτρέπεται πλέον να συμμετέχουν στις εκλογές βρίσκονται, «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», απέναντι στην ειρήνη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Yabloko, το μοναδικό εγγεγραμμένο ρωσικό κόμμα που είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας απέκλεισε το Yabloko από τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, έπειτα από προσφυγή του φιλοκρεμλινικού κόμματος Rodina. Το Yabloko χαρακτηρίζει την απόφαση πολιτικά υποκινούμενη και έχει ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση.

Ο Ζελένσκι μιλά για 30.000 ρωσικές απώλειες τον μήνα

Για να εξηγήσει γιατί, σύμφωνα με το Κίεβο, η Μόσχα χρειάζεται τόσο μεγάλο αριθμό νέων στρατιωτών, ο Ζελένσκι παρουσίασε και εκτίμηση για τις ρωσικές απώλειες.

Υποστήριξε ότι το ρωσικό στρατιωτικό σώμα που πολεμά στην Ουκρανία χάνει τουλάχιστον 30.000 ανθρώπους κάθε μήνα.

Πρόκειται για στοιχεία της ουκρανικής πλευράς που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το συνολικό μέγεθος των ρωσικών δυνάμεων εντός της Ουκρανίας έχει αρχίσει σταδιακά να μειώνεται εξαιτίας των ουκρανικών επιχειρήσεων και κυρίως της μαζικής χρήσης drones.

Η ουκρανική προεδρία είχε προειδοποιήσει και στα τέλη Ιουλίου ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών έβλεπαν προετοιμασίες για σημαντικό νέο κύμα ρωσικής κινητοποίησης το φθινόπωρο. Στις 25 Ιουλίου ο Ζελένσκι είχε υποστηρίξει ότι 221.000 άνθρωποι είχαν ενταχθεί στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις μέσα στους πρώτους σχεδόν επτά μήνες του 2026, ενώ οι απώλειες της Μόσχας, κατά τις ουκρανικές εκτιμήσεις, ήταν ακόμη μεγαλύτερες.

Στην εξίσωση και δεκάδες χιλιάδες Βορειοκορεάτες

Ο Ζελένσκι συνέδεσε τη φερόμενη ανάγκη της Ρωσίας για νέους στρατιώτες και με τη Βόρεια Κορέα.

Όπως υποστήριξε, ο Πούτιν πιστεύει ότι η πρόσθετη κινητοποίηση σε συνδυασμό με τη συμμετοχή βορειοκορεατικών στρατευμάτων θα του επιτρέψει να παρατείνει τον πόλεμο και να αυξήσει την ένταση των ρωσικών επιθέσεων.

Λίγες ημέρες νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Κιέβου, έως και 50.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες μπορεί να αναπτυχθούν στη Ρωσία. Το Reuters σημείωσε ότι η εκτίμηση αυτή προέρχεται από την ουκρανική πλευρά και βασίζεται σε μη δημοσιοποιημένες πληροφορίες.

Βορειοκορεατικοί πύραυλοι και νεκροί στην Ουκρανία

Η αναφορά στη Βόρεια Κορέα δεν περιορίστηκε στο ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά βορειοκορεατικούς πυραύλους στις επιθέσεις της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας, με βαλλιστικούς πυραύλους να εκτοξεύονται προς το Κίεβο και τη Ζαπορίζια από διάφορες περιοχές της Ρωσίας.

Ανέφερε νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, σημειώνοντας ότι ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στη Ζαπορίζια.

Το Reuters μετέδωσε ότι επτά εργαζόμενοι σκοτώθηκαν σε πυραυλικό πλήγμα στο χαλυβουργείο Zaporizhstal και τουλάχιστον 24 τραυματίστηκαν, ενώ το Κίεβο υποστήριξε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν βορειοκορεατικοί βαλλιστικοί πύραυλοι. Η Μόσχα δεν επιβεβαίωσε τη συγκεκριμένη προέλευση των πυραύλων.

Παράλληλα, επιθέσεις με διαφορετικούς τύπους drones συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας σε πόλεις και χωριά κοντά στο μέτωπο, από την περιφέρεια Σούμι έως τη Χερσώνα.

«Θα απαντήσουμε» – Χτυπήματα σε πετρέλαιο, logistics και στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ακόμη ότι οι δυνάμεις της χώρας του πραγματοποίησαν νέες επιχειρήσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Ανέφερε ότι στοχοποιήθηκαν εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας, υποδομές logistics και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, παρουσιάζοντας τα πλήγματα ως απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις.

«Θα συνεχίσουμε – ως απάντηση», ήταν το μήνυμά του.

Το Κίεβο έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές, υποστηρίζοντας ότι στόχος τους είναι να περιοριστούν οι δυνατότητες της Μόσχας να χρηματοδοτεί και να τροφοδοτεί τον πόλεμο.

Εντολές στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες

Ο Ζελένσκι προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για δικές της «ενεργές επιχειρήσεις» προκειμένου να δυσκολέψει τη Ρωσία να εφαρμόσει τα σχέδια κινητοποίησης και ενίσχυσης των επιθέσεών της.

«Έχω αναθέσει τα σχετικά καθήκοντα στις υπηρεσίες πληροφοριών και στις ειδικές υπηρεσίες της Ουκρανίας», ανέφερε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των επιχειρήσεων αυτών.

Δύο δρόμοι για το φθινόπωρο

Το μήνυμα που επιχείρησε τελικά να στείλει ο Ουκρανός πρόεδρος ήταν ότι οι επόμενοι μήνες μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικοί.

Στη μία πλευρά βρίσκεται η διπλωματία: οι νέες ουκρανικές προτάσεις έχουν πλέον παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κίεβο ζητά από την Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει τόσο τη στρατιωτική βοήθεια όσο και την πολιτική και οικονομική πίεση προς τη Μόσχα για να οδηγήσει τις δύο πλευρές προς μια συμφωνία.

Στην άλλη βρίσκεται το σενάριο που περιγράφουν οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών: νέα κινητοποίηση στη Ρωσία, εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες, μεγαλύτερη εμπλοκή της Βόρειας Κορέας και συνέχιση του πολέμου με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Το ποιος από αυτούς τους δύο δρόμους θα επικρατήσει παραμένει ανοιχτό. Αυτό που δεν αποκάλυψε ο Ζελένσκι στην αποψινή ομιλία του είναι τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι νέες προτάσεις που παρέδωσε η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα στους Αμερικανούς – και, κυρίως, εάν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια νέα ουσιαστική προσπάθεια τερματισμού του πολέμου.