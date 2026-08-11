«Την ώρα που στην Ελλάδα ακούμε από την αντιπολίτευση ότι το Ταμείο Ανάκαμψης “απέτυχε” και ότι πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία, διότι θα έπρεπε περίπου να θεραπεύσει όλα τα κακά της μοίρας μας –μόνο για τη θεραπεία της φαλάκρας δεν μας έχουν πει ακόμη– μια νέα διεθνής ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο VoxEU του CEPR έρχεται να παρουσιάσει μια αρκετά διαφορετική εικόνα», γράφει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος και καλεί «να τη διαβάσουμε προσεκτικά, γιατί δεν πρόκειται για κυβερνητικό δελτίο Τύπου. Ο συγγραφέας, Dino Pinelli, είναι ειδικός σύμβουλος έρευνας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η μελέτη εξετάζει την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα και συγκρίνει την οικονομική τους πορεία μετά την πανδημία με χώρες της ευρωζώνης που έλαβαν επίσης χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα», τονίζει παραθέτοντας τα στοιχεία:

«- Από το 2019 έως το 2025, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 10,8%, έναντι μόλις 5,4% στις χώρες σύγκρισης.