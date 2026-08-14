Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο, με την έντασή τους να φθάνει κατά τόπους τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Ήδη, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν οδηγήσει σε αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων, με τους επιβάτες να καλούνται να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

Προς το παρόν δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, ενώ από τον Πειραιά η ακτοπλοϊκή κίνηση διεξάγεται σε γενικές γραμμές κανονικά, όπως και τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι έχουν ήδη προκαλέσει ακυρώσεις και από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Το «Blue Star Paros», που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 07:30 με προορισμό Σύρο, Τήνο και Μύκονο, δεν θα εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του λόγω των καιρικών συνθηκών.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του «Super Speed 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα και τις ενημερώσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ορισμένα από τα δρομολόγια που αναχωρούν από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν, αλλά με αλλαγές στις προσεγγίσεις και στους κατάπλους σε νησιά, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή προσέγγιση σε όλα τα λιμάνια.

Η εικόνα παραμένει δυναμική και οι αποφάσεις για την εκτέλεση ή την τροποποίηση των δρομολογίων λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών. Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν από την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις στα δρομολόγια που προκαλούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σημειώνεται πως η μεγάλη έξοδος είχε ήδη ξεκινήσει από χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου, με αυξημένη κίνηση και στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων, με 23.665 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 55 δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 8.589 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια, με 7.267 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από το Λαύριο αναχώρησαν 8 πλοία, μεταφέροντας 2.754 επιβάτες.

Η σημερινή έξοδος βρίσκεται πλέον σε άμεση συνάρτηση με την εξέλιξη των ανέμων, καθώς τυχόν συνέχιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών ενδέχεται να προκαλέσει νέες τροποποιήσεις ή καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση. Θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 36 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ήπειρο.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, όμως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Στερεά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά 7 με 8 και στη νότια Εύβοια τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στα βόρεια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 15-08-2026 (Κοίμηση της Θεοτόκου)

Λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή 16-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και την Εύβοια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στην Ήπειρο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα 17-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.